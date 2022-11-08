«Постоянно со своими лошадьми в телефоне сидит и что-то им на персидском рассказывает». Лунев – об Азмуне

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о взаимоотношениях с форвардом Сердаром Азмуном.

– Как там Сердар?

– Нормально. Лечится, восстанавливается.

– Часто общаетесь вне поля?

– Да он же постоянно в телефоне сидит со своими лошадьми. Берет телефон, у него там лошади все время. И он там что-то им на персидском рассказывает.

Конечно, общаемся. Но у него своя жизнь, у меня своя. Я больше времени провожу с женой и ребенком.

– В гости друг к другу не ходите?

– Чаще пересекаемся на нейтральной территории. Хотя недавно он приглашал в гости.

– У вас похожие ситуации. Вы были основными в «Зените», потом переехали в «Байер» с разницей в полгода...

– И теперь на лавке рядышком сидим.

– Он нормально относится к этой ситуации?

– Думаю, нет. Он хочет играть. Мы иногда это обсуждаем. Но так или иначе, у него есть игровое время.

Плюс у полевых ситуация чуть другая. Полевым, мне кажется, быть полегче. Все может поменяться более динамично.

– Чего ему не хватает, чтобы заиграть? В России он был топом...

– А здесь он не топ?

– Играет хорошо, но голов нет.

– Ему нужно один раз забить. И дальше попрет. Бывают такие серии.

В новом чемпионате он, кажется, сыграл всего два матча, где был на поле больше 70 минут. И у него тогда было достаточное количество моментов, было много полезных действий.

Да, он не забил. Но на его полезность нельзя закрывать глаза.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

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