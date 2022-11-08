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    «Постоянно со своими лошадьми в телефоне сидит и что-то им на персидском рассказывает». Лунев – об Азмуне

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о взаимоотношениях с форвардом Сердаром Азмуном.

    – Как там Сердар?

    – Нормально. Лечится, восстанавливается.

    – Часто общаетесь вне поля?

    – Да он же постоянно в телефоне сидит со своими лошадьми. Берет телефон, у него там лошади все время. И он там что-то им на персидском рассказывает.

    Конечно, общаемся. Но у него своя жизнь, у меня своя. Я больше времени провожу с женой и ребенком.

    – В гости друг к другу не ходите?

    – Чаще пересекаемся на нейтральной территории. Хотя недавно он приглашал в гости.

    – У вас похожие ситуации. Вы были основными в «Зените», потом переехали в «Байер» с разницей в полгода...

    – И теперь на лавке рядышком сидим.

    – Он нормально относится к этой ситуации?

    – Думаю, нет. Он хочет играть. Мы иногда это обсуждаем. Но так или иначе, у него есть игровое время.

    Плюс у полевых ситуация чуть другая. Полевым, мне кажется, быть полегче. Все может поменяться более динамично.

    – Чего ему не хватает, чтобы заиграть? В России он был топом...

    – А здесь он не топ?

    – Играет хорошо, но голов нет.

    – Ему нужно один раз забить. И дальше попрет. Бывают такие серии.

    В новом чемпионате он, кажется, сыграл всего два матча, где был на поле больше 70 минут. И у него тогда было достаточное количество моментов, было много полезных действий.

    Да, он не забил. Но на его полезность нельзя закрывать глаза.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

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    Источник: Sport24

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