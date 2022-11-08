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    «К сожалению, все мосты сожжены». Лунев – о «Зените»

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев ответил на вопросы о «Зените».

    – С «Зенитом» все мосты сожжены?

    – Наверное, да. К сожалению.

    – Ситуация с премиальными решилась?

    – Нет. В процессе.

    – Насколько было правильно выносить эту ситуацию в публичное пространство?

    – Двоякое чувство. Если бы я это не вынес, мосты не были бы сожжены. И можно было питать себя иллюзиями. Но это часть моей защиты.

    Если называть вещи своими именами – белое белым, черное черным – если вы должны мне... Вы всем игрокам выплатили, вы перед всеми работниками чисты.

    А меня, из-за того, что я на какие-то другие моменты обратил ваше внимание – по недоплатам, по отпускным и еще чему-то, – лишаете заработанных денег.

    Хорошо, это наш спор. И мы можем решить его в специальной палате. Но это ведь несерьезно, несолидно.

    – Сейчас много болельщиков «Зенита» обвиняют тебя в рвачестве.

    – Они вправе так думать. Но ни о каком рвачестве не может идти и речи. Те деньги, которые они мне должны, они обязаны выплатить. А то, что они не выплачивают, говорит об их порядочности.

    То, что я выступил с открытым письмом, – это всего лишь одна из возможностей защитить себя. Кто здесь недобросовестный – сотрудник или работодатель? Я считаю, что правильно поступил в этой ситуации.

    – С кем из «Зенита» на связи?

    – С Мишаней [Кержаковым] мы в хороших отношениях. Всегда на связи. Какие-то моменты обсуждаем.

    – Матчи «Зенита» смотришь?

    – Периодически. И не только «Зенита». Если есть возможность. Из последнего смотрел матч с «Крыльями» на Кубок. Не всю игру, а фрагментами.

    • Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год, после чего бесплатно ушел в «Байер».
    • По словам агента, футболисту должны около 50 миллионов рублей.
    • В составе немецкой команды голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.

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    Источник: Sport24

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