«К сожалению, все мосты сожжены». Лунев – о «Зените»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев ответил на вопросы о «Зените».

– С «Зенитом» все мосты сожжены?

– Наверное, да. К сожалению.

– Ситуация с премиальными решилась?

– Нет. В процессе.

– Насколько было правильно выносить эту ситуацию в публичное пространство?

– Двоякое чувство. Если бы я это не вынес, мосты не были бы сожжены. И можно было питать себя иллюзиями. Но это часть моей защиты.

Если называть вещи своими именами – белое белым, черное черным – если вы должны мне... Вы всем игрокам выплатили, вы перед всеми работниками чисты.

А меня, из-за того, что я на какие-то другие моменты обратил ваше внимание – по недоплатам, по отпускным и еще чему-то, – лишаете заработанных денег.

Хорошо, это наш спор. И мы можем решить его в специальной палате. Но это ведь несерьезно, несолидно.

– Сейчас много болельщиков «Зенита» обвиняют тебя в рвачестве.

– Они вправе так думать. Но ни о каком рвачестве не может идти и речи. Те деньги, которые они мне должны, они обязаны выплатить. А то, что они не выплачивают, говорит об их порядочности.

То, что я выступил с открытым письмом, – это всего лишь одна из возможностей защитить себя. Кто здесь недобросовестный – сотрудник или работодатель? Я считаю, что правильно поступил в этой ситуации.

– С кем из «Зенита» на связи?

– С Мишаней [Кержаковым] мы в хороших отношениях. Всегда на связи. Какие-то моменты обсуждаем.

– Матчи «Зенита» смотришь?

– Периодически. И не только «Зенита». Если есть возможность. Из последнего смотрел матч с «Крыльями» на Кубок. Не всю игру, а фрагментами.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год, после чего бесплатно ушел в «Байер».

По словам агента, футболисту должны около 50 миллионов рублей.

В составе немецкой команды голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.

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