Бейл сравнил жизнь в России и Нидерландах

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл не смог ответить, где жить лучше – в России или Нидерландах.

– Ты пожил в России и Нидерландах. Где бы предпочел жить, выбирая между этими двумя странами?

– Думаю, в Самаре летом жарче, чем в Нидерландах, и пляж мне нравится самарский.

Но зимой в Нидерландах теплее и лучше для меня – там никогда не бывает минусовой температуры, а в России иногда температура доходит до минус 20 градусов.

Я не могу сделать выбор между этими странами, все 50/50.

Бейл забил 1 гол и отдал 1 ассист в 20 матчах этого сезона.

«Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ.

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