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    Бейл сравнил жизнь в России и Нидерландах

    Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл не смог ответить, где жить лучше – в России или Нидерландах.

    – Ты пожил в России и Нидерландах. Где бы предпочел жить, выбирая между этими двумя странами?

    – Думаю, в Самаре летом жарче, чем в Нидерландах, и пляж мне нравится самарский.

    Но зимой в Нидерландах теплее и лучше для меня – там никогда не бывает минусовой температуры, а в России иногда температура доходит до минус 20 градусов.

    Я не могу сделать выбор между этими странами, все 50/50.

    • Бейл забил 1 гол и отдал 1 ассист в 20 матчах этого сезона.
    • «Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11908

      Алексей З 2 часа назад

      Это пи...ец !!!
      Вы в "шапке" что написали?
      Бейл в вашем опусе , сравнивает не ЖИЗНЬ , а КЛИМАТ.
      Где теплее , там ему и лучше.
      Ребят , честное слово , вам со дна ломятся.

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