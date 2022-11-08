Бейл сравнил жизнь в России и Нидерландах

Это пи...ец !!!
Вы в "шапке" что написали?
Бейл в вашем опусе , сравнивает не ЖИЗНЬ , а КЛИМАТ.
Где теплее , там ему и лучше.
Ребят , честное слово , вам со дна ломятся.
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл не смог ответить, где жить лучше – в России или Нидерландах.
– Ты пожил в России и Нидерландах. Где бы предпочел жить, выбирая между этими двумя странами?
– Думаю, в Самаре летом жарче, чем в Нидерландах, и пляж мне нравится самарский.
Но зимой в Нидерландах теплее и лучше для меня – там никогда не бывает минусовой температуры, а в России иногда температура доходит до минус 20 градусов.
Я не могу сделать выбор между этими странами, все 50/50.
- Бейл забил 1 гол и отдал 1 ассист в 20 матчах этого сезона.
- «Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ.
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