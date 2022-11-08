Лунев рассказал, что в «Байере» отвечает одноклубникам фразой из Rammstein

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о коммуникации с одноклубниками и тренерами.

— Когда мы разговаривали с тобой сразу после перехода в «Байер», ты сказал, что начал учить немецкий. Как продвигается? Или забил?

— Тяжело. Не сказать, что прямо забил.

— В мои школьные годы, а они у нас с тобой плюс-минус совпадали, мы учили немецкий по песням Rammstein (немецкая метал-групп).

— Когда я жил в Питере, у меня в машине постоянно играл Rammstein. А когда переехал в Германию, всегда включаю «Ленинград» или «Король и шут».

— А из Rammstein хоть одна фраза пригодилась?

— Ohne mich («Без меня»). Мне говорят: «Андрей, пойдем на тренировку». А я в ответ: «Ohne mich».

— В быту больше на английском общаешься?

— По возможности стараюсь на немецком. Но если не знаю какое-то слово, вставляю английское, потом полностью переключаюсь на английский и немецкий уходит в небытие. А на тренировках я сейчас сам попросил тренера, чтобы говорил со мной по-немецки.

— А установка перед матчем до тебя на каком языке долетает?

— На английском. Хаби Алонсо говорит на английском и испанском. А раньше был швейцарец Сеоане, он пять языков знает. Он всем на разных языках объяснял, что делать. Я сижу и думаю: «Ну мне-то на русском скажи!»

Кстати, английский у него для понимания более приятный, чем у Алонсо. Хаби же долго играл в Ливерпуле, а там своеобразный акцент.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

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