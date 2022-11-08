Беллингем – главная трансферная цель «МЮ». Переход оценивается в 150 миллионов

«Манчестер Юнайтед» намерен купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 19-летний англичанин – главная трансферная цель «МЮ» на 2023-й год.

В английском клубе ожидают, что за Беллингема придется заплатить 150 миллионов евро.

На англичанина также претендуют «Реал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

В этом сезоне Беллингем забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

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