Тикнизян – о фанатах «Локо»: «В стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал конфликт с болельщиками клуба после поражения от «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.

— Ты наверняка знаешь, что у некоторых болельщиков к тебе неоднозначное отношение, особенно после недавней ситуации. Как ты к этому относишься?

— Я стараюсь абстрагироваться от негатива. Тем не менее, и позитива тоже достаточно. Людям, которые поддерживают команду, и меня в том числе, я очень благодарен.

Если вспомнить конкретный эпизод после игры с «Динамо», когда я вышел на парковку, то изначально я пошeл туда, чтобы люди, которые ждали в мороз, получили хотя бы автограф от футболиста своей любимой команды. К большому сожалению, я не совладал со своими эмоциями и повeлся на провокацию.

Хочу сказать тем людям, которые ждали автограф, майку или фотографию, что я перед ними извиняюсь. Если посмотреть на это видео, то можно увидеть, что там стояла мать с ребeнком. Я не совладал с эмоциями, это моя большая ошибка. Я извиняюсь перед болельщиками.

К сожалению, не все люди, которые приходят на стадион, понимают, что за каждым профессионалом стоит обычный человек, а в стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов.

Я — человек, который всe принимает близко к сердцу, всегда стараюсь быть искренним и относиться к людям со взаимностью. Но когда я слышу в свой адрес оскорбления после тяжeлой игры, мне становится просто обидно, потому что изначально моей целью было дать людям автографы.

Тикнизян – воспитанник ЦСКА.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Команду вскоре должен принять Михаил Галактионов.

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