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  • Тикнизян – о фанатах «Локо»: «В стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов»

Тикнизян – о фанатах «Локо»: «В стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов»

7 ноября 2022, 18:10
4

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал конфликт с болельщиками клуба после поражения от «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.

— Ты наверняка знаешь, что у некоторых болельщиков к тебе неоднозначное отношение, особенно после недавней ситуации. Как ты к этому относишься?

— Я стараюсь абстрагироваться от негатива. Тем не менее, и позитива тоже достаточно. Людям, которые поддерживают команду, и меня в том числе, я очень благодарен.

Если вспомнить конкретный эпизод после игры с «Динамо», когда я вышел на парковку, то изначально я пошeл туда, чтобы люди, которые ждали в мороз, получили хотя бы автограф от футболиста своей любимой команды. К большому сожалению, я не совладал со своими эмоциями и повeлся на провокацию.

Хочу сказать тем людям, которые ждали автограф, майку или фотографию, что я перед ними извиняюсь. Если посмотреть на это видео, то можно увидеть, что там стояла мать с ребeнком. Я не совладал с эмоциями, это моя большая ошибка. Я извиняюсь перед болельщиками.

К сожалению, не все люди, которые приходят на стадион, понимают, что за каждым профессионалом стоит обычный человек, а в стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов.

Я — человек, который всe принимает близко к сердцу, всегда стараюсь быть искренним и относиться к людям со взаимностью. Но когда я слышу в свой адрес оскорбления после тяжeлой игры, мне становится просто обидно, потому что изначально моей целью было дать людям автографы.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1667834628
В стоимость плацкарты входят сухие простыни. и чё?
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serglider
1667839523
Жопу надо рвать на поле, а не пешком ходить! Тогда и болелы к тебе повернуться лицом... И да, если люди заплатили за билеты, то они вполне имеют право высказать в слух свое мнение об игре любимой команды.
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Мася_1989
1667839848
А в стоимость контракта входит "играть как гавно"?
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AlexanderFCSM
1667843647
В стоимость должно еще выписывание фанатами вам несуразным лещей входить, может тогда играть захотите
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