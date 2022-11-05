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    Андрей Мостовой: «Зенит» не вышел на поле в первые 10 минут против «Ахмата»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

    «Команда не вышла на поле, такой нокдаун получили в первые десять минут…

    Такое же было в Лиге Европы против «Бетиса». Нужно было героическими усилиями переламывать ход встречи, попытались, но до конца не дожали.

    Сегодня получилось очень неожиданное поражение», – сказал Мостовой.

    • Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.
    • «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.
    • Мостовому в день матча с «Ахматом» исполнилось 25 лет.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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