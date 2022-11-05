Андрей Мостовой: «Зенит» не вышел на поле в первые 10 минут против «Ахмата»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

«Команда не вышла на поле, такой нокдаун получили в первые десять минут…

Такое же было в Лиге Европы против «Бетиса». Нужно было героическими усилиями переламывать ход встречи, попытались, но до конца не дожали.

Сегодня получилось очень неожиданное поражение», – сказал Мостовой.

Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.

«Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

Мостовому в день матча с «Ахматом» исполнилось 25 лет.

Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию