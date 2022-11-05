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    «Многофакторная история». Агент – о возможном переходе Дивеева в европейский клуб

    Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопросы о перспективах игрока продолжить карьеру за границей.

    – Если будет хорошее предложение, конечно, рассмотрим его. Пока предложения нет, рассматривать нечего.

    – Сам Игорь готов к переезду в Европу?

    – Что значит в Европу? Все будет зависеть от конкретного предложения, от того, устроят ли ЦСКА предложенные условия, устроит ли футболиста статус клуба.

    Многофакторная история, и поэтому сейчас говорить однозначно никак нельзя.

    – Получается, конкретных предложений от европейских клубов сейчас нет?

    – В клуб позвоните.

    • В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • Сейчас футболист восстанавливается после перелома большеберцовой кости.

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    Источник: «РБ Спорт»

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