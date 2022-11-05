«Многофакторная история». Агент – о возможном переходе Дивеева в европейский клуб

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопросы о перспективах игрока продолжить карьеру за границей.

– Если будет хорошее предложение, конечно, рассмотрим его. Пока предложения нет, рассматривать нечего.

– Сам Игорь готов к переезду в Европу?

– Что значит в Европу? Все будет зависеть от конкретного предложения, от того, устроят ли ЦСКА предложенные условия, устроит ли футболиста статус клуба.

Многофакторная история, и поэтому сейчас говорить однозначно никак нельзя.

– Получается, конкретных предложений от европейских клубов сейчас нет?

– В клуб позвоните.

В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Сейчас футболист восстанавливается после перелома большеберцовой кости.

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