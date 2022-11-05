«Сочи» и «Спартак» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на игру 16-го тура чемпионата России.
«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Юсупов, Заика, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия, Хлусевич, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.
- Матч состоится на сочинском стадионе «Фишт».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Сочи» занимает 9-е место в таблице РПЛ, «Спартак» – 2-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: сайт РПЛ