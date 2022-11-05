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    «Сочи» и «Спартак» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на игру 16-го тура чемпионата России.

    «Сочи»: Заболотный, Миладинович, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Юсупов, Заика, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия, Хлусевич, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

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    Источник: сайт РПЛ

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