Зайнутдинов пошутил насчет приглашения в «Рому» от Шомуродова

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал про общение с форвардом «Ромы» Эльдором Шомуродовым.
Футболисты сборных Казахстана и Узбекистана вместе выступали за «Ростов».
– Твой бывший партнер по «Ростову» Эльдор Шомуродов не первый год выступает в Италии. Общаешься с ним?
– Мы с ним на связи, постоянно созваниваемся. Спрашиваю у него – как там тренировки, как уровень футбола в Италии.
Он говорит – очень интенсивные занятия, высокие нагрузки.Правда сейчас он не очень много играет, большая конкуренция с Пауло Дибалой и Андреа Белотти.
– Как ему работается с Моуриньо?
– Эльдору нравится. Думаю, это мечта каждого игрока – поработать с таким тренером.
– Не звал тебя?
– Если только как туриста в гости (улыбается).
- Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.
- В его активе 5 голов и 4 ассиста в 67 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
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