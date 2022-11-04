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    Зайнутдинов пошутил насчет приглашения в «Рому» от Шомуродова

    Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал про общение с форвардом «Ромы» Эльдором Шомуродовым.

    Футболисты сборных Казахстана и Узбекистана вместе выступали за «Ростов».

    – Твой бывший партнер по «Ростову» Эльдор Шомуродов не первый год выступает в Италии. Общаешься с ним?

    – Мы с ним на связи, постоянно созваниваемся. Спрашиваю у него – как там тренировки, как уровень футбола в Италии.

    Он говорит – очень интенсивные занятия, высокие нагрузки.Правда сейчас он не очень много играет, большая конкуренция с Пауло Дибалой и Андреа Белотти.

    – Как ему работается с Моуриньо?

    – Эльдору нравится. Думаю, это мечта каждого игрока – поработать с таким тренером.

    – Не звал тебя?

    – Если только как туриста в гости (улыбается).

    • Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.
    • В его активе 5 голов и 4 ассиста в 67 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: сайт ЦСКА

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