Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зобнин охарактеризовал стиль работы Абаскаля в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о тренерском стиле Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаль учит «методом пряника», а не «методом кнута»? Не совсем так. Например, после матча с «Химками» у нас был очень долгий разбор игры – наверное, около часа теория была.

    И он нас по некоторым моментам... Использовал кнут, скажем так. Поэтому не могу сказать, что он всегда использует «метод пряника». Он комбинирует кнут и пряник», – заявил Зобнин.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ и идет на 2-м месте в лиге.
    • Абаскаль возглавил команду летом вместо Паоло Ваноли.

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Зобнин оценил прогресс «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном 2
    Карпин ответил, будет ли Зобнин вызываться в сборную России 2
    Зобнин рассказал, что для него значит «Спартак» 4
    Источник: ютуб-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11