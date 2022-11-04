Зобнин охарактеризовал стиль работы Абаскаля в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о тренерском стиле Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль учит «методом пряника», а не «методом кнута»? Не совсем так. Например, после матча с «Химками» у нас был очень долгий разбор игры – наверное, около часа теория была.

И он нас по некоторым моментам... Использовал кнут, скажем так. Поэтому не могу сказать, что он всегда использует «метод пряника». Он комбинирует кнут и пряник», – заявил Зобнин.

«Спартак» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ и идет на 2-м месте в лиге.

Абаскаль возглавил команду летом вместо Паоло Ваноли.

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