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    «Не успех, а промежуточный результат». Черчесов – о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не считает успехом выход клуба в плей-офф Лиги Европы.

    «Я всe время говорю, что успех — это когда конечный результат достигнут. А это промежуточный этап. После матча пообщались с футболистами, сказали, что это только начало приятного мгновения. Другое дело, что нужно продолжать в том же духе», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24726

      bset 3 минуты назад

      Не главный тренер, а гений

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