«Не успех, а промежуточный результат». Черчесов – о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не считает успехом выход клуба в плей-офф Лиги Европы.

«Я всe время говорю, что успех — это когда конечный результат достигнут. А это промежуточный этап. После матча пообщались с футболистами, сказали, что это только начало приятного мгновения. Другое дело, что нужно продолжать в том же духе», – сказал Черчесов.

«Ференцварош» выиграл группу, где выступают «Монако», «Трабзонспор», «Црвена Звезда».

Черчесов в Будапеште с декабря.

В прошлом сезоне «Ференцварош» с Черчесовым сделал золотой дубль.

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