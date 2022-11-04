«Не успех, а промежуточный результат». Черчесов – о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не считает успехом выход клуба в плей-офф Лиги Европы.
«Я всe время говорю, что успех — это когда конечный результат достигнут. А это промежуточный этап. После матча пообщались с футболистами, сказали, что это только начало приятного мгновения. Другое дело, что нужно продолжать в том же духе», – сказал Черчесов.
- «Ференцварош» выиграл группу, где выступают «Монако», «Трабзонспор», «Црвена Звезда».
- Черчесов в Будапеште с декабря.
- В прошлом сезоне «Ференцварош» с Черчесовым сделал золотой дубль.
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Источник: «Матч ТВ»