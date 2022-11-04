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    Соболев рассказал, как реагирует на сравнения с Холандом

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о сравнениях с форвардом «Ман Сити» Эрлингом Холандом.

    «Мы с Холандом не похожи. Он очень быстрый. Он играет в «Манчестер Сити». Он забивает в каждом матче по два-три гола. Это всe несравнимо.

    Я, кстати, не знаю, кто начал меня сравнивать с ним. Просто потом все наши суперские эксперты начали про это говорить так, будто я это придумал. Что позаимствовал бы у него? Скорость, 100%.

    Я стал похож на Дзюбу по стилю игры? То Холанд, то Дзюба… Я это всe не читаю. Каждый день сравнивают, а я не реагирую. С Дзюбой последний раз общался на Евро, сейчас не слежу за ним», – сказал Соболев.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1306

      Узб@гоеный 7 минут назад

      Нашли сравнение. Какая то пуговка от парток и топ игрок. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +17641

      Cleaner 16 минут назад

      Как можно сравнивать Полено с Футболистом. Вся страна РЖЕТ над таким сравнением.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +359

      saf05 45 минут назад

      Сравнению не подлежит

      0
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