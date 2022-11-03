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    «Рома» и «Лудогорец» объявили составы на решающий матч Лиги Европы

    Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Лудогорца» на игру шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Рома»: Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Винья, Рожер, Матич, Пеллегрини, Камара, Белотти, Абрахам, Эль-Шаарави.

    «Лудогорец»: Падт, Витрю, Недялков, Вердон, Сисиньо, Каули, Петровски, Наресси, Текпетей, Рик, Тьяго.

    • Матч состоится на стадионе «Олимпико» в Риме.
    • Начало – в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • У «Ромы» и «Лудогорца» по 7 очков после 5 туров ЛЕ.
    • В первой очной игре болгары победили 2:1.
    • В случае ничьи или поражения команда Жозе Моуринью вылетит в Лигу конференций.

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    Источник: сайт УЕФА

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