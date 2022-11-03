Кавазашвили назвал Абаскаля самым лучшим тренером «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

«Пока я могу положительно оценить работу Абаскаля в «Спартаке» по окончании первого круга сезона РПЛ. Гильерме самый лучший тренер из всех тех, кто был до него.

Смена руководства тоже повлияла на результаты «красно-белых». Все эти изменения друг друга дополняют — смена владельца клуба и смена главного тренера.

Чтобы во втором круге догнать «Зенит» «Спартаку» надо всех обыгрывать. Как это осуществить, должен придумать Абаскаль», — сказал Кавазашвили.

Москвичи набрали 32 очка в 15 турах РПЛ.

Они занимают 2-е место в таблице лиги.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.

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