Кавазашвили назвал Абаскаля самым лучшим тренером «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.
«Пока я могу положительно оценить работу Абаскаля в «Спартаке» по окончании первого круга сезона РПЛ. Гильерме самый лучший тренер из всех тех, кто был до него.
Смена руководства тоже повлияла на результаты «красно-белых». Все эти изменения друг друга дополняют — смена владельца клуба и смена главного тренера.
Чтобы во втором круге догнать «Зенит» «Спартаку» надо всех обыгрывать. Как это осуществить, должен придумать Абаскаль», — сказал Кавазашвили.
- Москвичи набрали 32 очка в 15 турах РПЛ.
- Они занимают 2-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.
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Источник: Metaratings