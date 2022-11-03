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    Кавазашвили назвал Абаскаля самым лучшим тренером «Спартака»

    Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

    «Пока я могу положительно оценить работу Абаскаля в «Спартаке» по окончании первого круга сезона РПЛ. Гильерме самый лучший тренер из всех тех, кто был до него.

    Смена руководства тоже повлияла на результаты «красно-белых». Все эти изменения друг друга дополняют — смена владельца клуба и смена главного тренера.

    Чтобы во втором круге догнать «Зенит» «Спартаку» надо всех обыгрывать. Как это осуществить, должен придумать Абаскаль», — сказал Кавазашвили.

    • Москвичи набрали 32 очка в 15 турах РПЛ.
    • Они занимают 2-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9535

      САДЫЧОК 1 минуту назад

      ...А , почему не сказал....
      Потому , что просто ляпнул языком...

      0
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      Рейтинг: +1306

      Узб@гоеный 1 час назад

      Совсем дед поплыл. Спартачам самим не смешно от его слов? Вознёс физрука, ничего из себя не представляющего. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1679

      alefreddy 1 час назад

      как все меняется то тренер без имени то лучший...

      0
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      Рейтинг: +2099

      моэм 2 часа назад

      Дед совсем головой поехал ...или память так " плывёт " , что забыл Симоняна , Бескова , Романцева ?....может не давать ему уже выступать , чтобы не позориться?

      1
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      Рейтинг: +23443

      DOCTOR PENALTY > моэм 1 час назад

      Он наверное имел в виду тех, кто после Карреры.

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