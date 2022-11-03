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    Магкеев: «Хотел бы, чтобы «Локомотив» возглавил Гвардиола»

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером клуба.

    – Прямо сейчас «Локомотив» с временным штабом. Представим: тебя вызывают к руководству и спрашивают – кого бы ты хотел видеть?

    – Я бы хотел видеть Гвардиолу, но мои желания в клубе не обсуждают. Если серьезно, то в этом вопросе слишком много нюансов: нужно составить шорт-лист из кандидатов, понять их требования, провести переговоры.

    – Судя по всему, вместо Гвардиолы будет Галактионов. Что об этом думают в команде?

    – Поверь, об этом мы вообще не думаем. Сейчас единственная мысль у всех: как быстрее набрать очки.

    • Команда после 15 туров РПЛ идет на 14-м месте в таблице (зона стыков).
    • «Локо» должен возглавить Михаил Галактионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2625

      BlackMurder 18 минут назад

      Хотел бы я увидеть , как железнодорожники вылетят в фнл впервые наверное своей истории)

      0
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      Рейтинг: +6011

      Красногорск_Фан > BlackMurder 16 минут назад

      Не дождётесь

      0
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      Рейтинг: +2019

      Bozigit 28 минут назад

      С ним пришли и все остальные). И Магкеев в лучшем случае сел бы на лавку)

      0
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      Рейтинг: +328

      НикКин 1 час назад

      Да вам кого не поставь результат один будет вы один хрен пешком по полю ходите

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