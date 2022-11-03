Магкеев: «Хотел бы, чтобы «Локомотив» возглавил Гвардиола»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером клуба.

– Прямо сейчас «Локомотив» с временным штабом. Представим: тебя вызывают к руководству и спрашивают – кого бы ты хотел видеть?

– Я бы хотел видеть Гвардиолу, но мои желания в клубе не обсуждают. Если серьезно, то в этом вопросе слишком много нюансов: нужно составить шорт-лист из кандидатов, понять их требования, провести переговоры.

– Судя по всему, вместо Гвардиолы будет Галактионов. Что об этом думают в команде?

– Поверь, об этом мы вообще не думаем. Сейчас единственная мысль у всех: как быстрее набрать очки.

Команда после 15 туров РПЛ идет на 14-м месте в таблице (зона стыков).

«Локо» должен возглавить Михаил Галактионов.

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