Магкеев: «Хотел бы, чтобы «Локомотив» возглавил Гвардиола»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером клуба.
– Прямо сейчас «Локомотив» с временным штабом. Представим: тебя вызывают к руководству и спрашивают – кого бы ты хотел видеть?
– Я бы хотел видеть Гвардиолу, но мои желания в клубе не обсуждают. Если серьезно, то в этом вопросе слишком много нюансов: нужно составить шорт-лист из кандидатов, понять их требования, провести переговоры.
– Судя по всему, вместо Гвардиолы будет Галактионов. Что об этом думают в команде?
– Поверь, об этом мы вообще не думаем. Сейчас единственная мысль у всех: как быстрее набрать очки.
- Команда после 15 туров РПЛ идет на 14-м месте в таблице (зона стыков).
- «Локо» должен возглавить Михаил Галактионов.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Спорт-Экспресс»