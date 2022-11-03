«Аталанта» интересуется Зайнутдиновым из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в Италии.
24-летний футболист привлек внимание «Аталанты». Скаут бергамского клуба уже несколько раз следил за игрой хавбека.
ЦСКА готов продать игрока сборной Казахстана за 5-6 миллионов евро.
- Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.
- В его активе 5 голов и 4 ассиста в 67 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.
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Источник: твиттер Николо Скиры