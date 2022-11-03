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    «Аталанта» интересуется Зайнутдиновым из ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в Италии.

    24-летний футболист привлек внимание «Аталанты». Скаут бергамского клуба уже несколько раз следил за игрой хавбека.

    ЦСКА готов продать игрока сборной Казахстана за 5-6 миллионов евро.

    • Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.
    • В его активе 5 голов и 4 ассиста в 67 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1137

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ой не время сейчас нам продавать хороших игроков.....Зделара и Мендоса лучше за эти деньги

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