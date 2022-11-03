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    Де Брюйне лидирует среди игроков АПЛ по голевым действиям в 2022 году

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сделал результативную передачу в матче ЛЧ против «Севильи» (3:1).

    В активе бельгийца 16 забитых мячей и 24 ассиста в 41 игре с начала 2022-го календарного года.

    40 голевых действий – это лучший результат среди футболистов, выступающих в АПЛ.

    Помимо Де Брюйне, в топ-5 Премьер-лиги по данному показателю входят:

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    Источник: Opta

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