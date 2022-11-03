Де Брюйне лидирует среди игроков АПЛ по голевым действиям в 2022 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сделал результативную передачу в матче ЛЧ против «Севильи» (3:1).
В активе бельгийца 16 забитых мячей и 24 ассиста в 41 игре с начала 2022-го календарного года.
40 голевых действий – это лучший результат среди футболистов, выступающих в АПЛ.
Помимо Де Брюйне, в топ-5 Премьер-лиги по данному показателю входят:
- Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 38;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 32;
- Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») – 25;
- Джеймс Мэддисон («Лестер») – 25.
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Источник: Opta