Семак объяснил, за счет чего «Зенит» набрал 39 очков в первом круге РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил успешный старт клуба в РПЛ.

– В этом году «Зенит» набрал на шесть очков больше, чем по итогам первого круга прошлого сезона. За счет чего, на ваш взгляд?

– Такое бывает иногда. Где-то потерь было меньше. Не так много травмированных было по сравнению с предыдущими сезонами, где были Лига чемпионов, коронавирус. Теряли много футболистов, не могли играть оптимальным составом во многих матчах.

С другой стороны, в этом сезоне немножко прибавили в интенсивности, оставив создание моментов на хорошем уровне. В обороне действуем достаточно сбалансировано. Пока получается.

Такое случается – не каждый год, но время от времени в нашем чемпионате какой-либо клуб показывает такой результат в плане набора очков.

«Зенит» набрал 39 очков в 15 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.

Команда выиграла последние 4 сезона.

Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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