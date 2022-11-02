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    Семак объяснил, за счет чего «Зенит» набрал 39 очков в первом круге РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил успешный старт клуба в РПЛ.

    – В этом году «Зенит» набрал на шесть очков больше, чем по итогам первого круга прошлого сезона. За счет чего, на ваш взгляд?

    – Такое бывает иногда. Где-то потерь было меньше. Не так много травмированных было по сравнению с предыдущими сезонами, где были Лига чемпионов, коронавирус. Теряли много футболистов, не могли играть оптимальным составом во многих матчах.

    С другой стороны, в этом сезоне немножко прибавили в интенсивности, оставив создание моментов на хорошем уровне. В обороне действуем достаточно сбалансировано. Пока получается.

    Такое случается – не каждый год, но время от времени в нашем чемпионате какой-либо клуб показывает такой результат в плане набора очков.

    • «Зенит» набрал 39 очков в 15 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Команда выиграла последние 4 сезона.
    • Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1131

      Красногвардейчик 1 час назад

      Серёге не позавидуешь....с таким слабым составом, и практически без финансовой поддержки, пройти первый круг без поражения, дорогого стоит))

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      Рейтинг: +1070

      qawzsexdr > Красногвардейчик 1 час назад

      А что ЦСКА мешает много очков набирать? Есть финансы, хороший состав, состав сыгран, тренер вроде более менее. Судейский заговор? Так это вроде тема пищеблока.

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      Рейтинг: +1131

      Красногвардейчик > qawzsexdr 55 минут назад

      Угу....Сантос, Барриос, Вендел...это одно и тоже что Мухин Зделар, Мендос))) ты хоть думай. И сравнивать финансирование двух клубов, не стоит они очень разные)

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