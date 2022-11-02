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    Агент Божовича предположил, в каком состоянии был тренер, когда давал интервью

    Срджан Еремич, агент экс-тренера «Ростова» Миодрага Божовича, прокомментировал резонансное интервью черногорца, который назвал себя легендой российского футбола.

    «Все, что сказано Миодрагом, поддерживаю. Эти слова были сказаны на трезвую голову, я в этом уверен.

    Как агент, я вырос с Божовичем. Он показал свой максимум, будучи иностранцем еще и с такими командами. Сколько он выиграл матчей в России и сколько команд тренировал? Никто не сможет повторить его успехи.

    Да, он сказал все на эмоциях, но все его слова — правда. Он действительно легенда для российского футбола. Миодраг мне как брат. Он всегда будет прав для меня», — сказал Еремич.

    • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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    Источник: Sport24

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      serjpokеr 5 минут назад

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