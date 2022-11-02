«Деревня. Там нечего делать». Экс-игрок «Анжи» Мухаммад сравнил Россию и Европу

Бывший полузащитник «Анжи» Шариф Мухаммад считает Европу деревней.

«Чем иностранцы похожи на жителей России, а чем отличаются? Трудный вопрос. Я уже сказал, что в Швеции живут приветливые люди. Они простые, с улыбками на лице, им всe легко. А вот в Голландии у меня сложилось ощущение, что там вообще нет людей. Мы выходили гулять с семьей и порой за пару километров вообще никого не встречали.

Для меня Европа – это большая деревня, в которой нечего делать. Лично мне там очень скучно. Всe-таки я вырос в Дагестане, где везде эмоции. Да и вообще в России всe по-другому, всe бурлит и кипит. А в Европе всe спокойно, умиротворенно. Не моe это», – сказал Мухаммад.