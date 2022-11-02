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    «Деревня. Там нечего делать». Экс-игрок «Анжи» Мухаммад сравнил Россию и Европу

    Бывший полузащитник «Анжи» Шариф Мухаммад считает Европу деревней.

    «Чем иностранцы похожи на жителей России, а чем отличаются? Трудный вопрос. Я уже сказал, что в Швеции живут приветливые люди. Они простые, с улыбками на лице, им всe легко. А вот в Голландии у меня сложилось ощущение, что там вообще нет людей. Мы выходили гулять с семьей и порой за пару километров вообще никого не встречали.

    Для меня Европа – это большая деревня, в которой нечего делать. Лично мне там очень скучно. Всe-таки я вырос в Дагестане, где везде эмоции. Да и вообще в России всe по-другому, всe бурлит и кипит. А в Европе всe спокойно, умиротворенно. Не моe это», – сказал Мухаммад.

    • Мухаммад играл за сборную Афганистана.
    • Игрок был в «Анжи» в 2010-2015 годах.
    • С командой он брал бронзу РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3240

      acor94 1 час назад

      Бывал я в Дагестане. Очень красивая природа. Местные ребята нормальные, не то что приехавшие в спб. Но если смотреть на дороги, на сёла и заброшенные аулы, то боюсь Европа как раз таки мегаполис, по сравнению с Дагестаном.

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      Рейтинг: +11823

      Алексей З 1 час назад

      "Бурлит и кипит " - это СВО и Мобилизация ?
      Может покой и мир лучше ?
      Уроженец Афганистана , где правят Талибы, покой им только снится.

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