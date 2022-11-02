Гаврилов: «Для чего собирать сборную России? Собрались, показали, что живы, а дальше что?»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов не понимает, зачем сборная России будет проводить сбор в ноябре.

«Надо понимать, для чего этот матч проводится. Если сборная как таковая должна существовать, то в дальнейшем ей предстоит играть в турнирах. А раз турниров нет, то для чего ее собирать, формировать и играть? Эта товарищеская игра ничего не дает, кроме очков в рейтинг ФИФА.

Ну, собрались, показались, что живы, а дальше что? Футболистов выдергивают из клубов, переносят матчи Кубка России, удлиняют календарь.

Профессиональный футболист за счет клуба готов уже, и, если его вызовут в сборную, он будет в отличных кондициях. Дополнительных тренировок в сборной не надо, тем более когда нет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы», – сказал Гаврилов.