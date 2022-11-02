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    Гаврилов: «Для чего собирать сборную России? Собрались, показали, что живы, а дальше что?»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов не понимает, зачем сборная России будет проводить сбор в ноябре.

    «Надо понимать, для чего этот матч проводится. Если сборная как таковая должна существовать, то в дальнейшем ей предстоит играть в турнирах. А раз турниров нет, то для чего ее собирать, формировать и играть? Эта товарищеская игра ничего не дает, кроме очков в рейтинг ФИФА.

    Ну, собрались, показались, что живы, а дальше что? Футболистов выдергивают из клубов, переносят матчи Кубка России, удлиняют календарь.

    Профессиональный футболист за счет клуба готов уже, и, если его вызовут в сборную, он будет в отличных кондициях. Дополнительных тренировок в сборной не надо, тем более когда нет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы», – сказал Гаврилов.

    • 17 ноября Россия проведет товарищеский матч против Таджикистана.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +512

      borusse 29 минут назад

      бабки Гаврила, бабки нужно пилить

      1
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      Рейтинг: +11811

      Алексей З 42 минуты назад

      Выделяются деньги на содержание сборной и тренерского штаба, их над освоить.
      Только для этого и проводят эти сборы,другого логического объяснения нет.

      2
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      Рейтинг: +316

      НикКин 1 час назад

      Россию умом не понят и аршином не измерить

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