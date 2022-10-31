Газзаев назвал лучшего тренер РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал лучшего тренера чемпионата России.
«Лучший тренер РПЛ сейчас — Сергей Семак. Лучший всегда тот, чья команда идет на первом месте. По всем показателям мы видим полное превосходство «Зенита».
В чем феномен Семака? Самое главное качество тренера, которое я хочу отметить — умение работать с людьми и управлять командой. У Семака, у которого почти два равноценных состава, это умение есть. Создать высокий победный эмоциональный тонус — это очень важная задача», — сказал Газзаев.
- Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
- Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 7-очковым отрывом.
Источник: Sport24