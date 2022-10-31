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    Газзаев назвал лучшего тренер РПЛ

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал лучшего тренера чемпионата России.

    «Лучший тренер РПЛ сейчас — Сергей Семак. Лучший всегда тот, чья команда идет на первом месте. По всем показателям мы видим полное превосходство «Зенита».

    В чем феномен Семака? Самое главное качество тренера, которое я хочу отметить — умение работать с людьми и управлять командой. У Семака, у которого почти два равноценных состава, это умение есть. Создать высокий победный эмоциональный тонус — это очень важная задача», — сказал Газзаев.

    • Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
    • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 7-очковым отрывом.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5195

      Enter2006 16 минут назад

      Лучшего тренер РПЛ назвал, вай красавэц!
      Сколько раз говорить, что слово "сол" - пишется с мягким знаком.
      А слово "вилька" - без мягкого знака!
      Я бы назвал лучшего редактор сайта "бомба"! ))
      Даже "копи паст" не спасает, заголовки приходится самим писать ))

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