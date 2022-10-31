«Торпедо» показало худший результат в истории РПЛ по итогам первого круга

«Торпедо» набрало шесть очков в 15 турах РПЛ при разнице мячей «-19».

По информации Metaratings, это худший результат в истории РПЛ среди всех команд по итогам первого круга чемпионата.

С момента создания лиги в 2002 году столько же очков набирали лишь «Ростов» (сезон-2004) и «Анжи» (сезон-2013/14), однако разница мячей у этих команд была лучше – «-18» и «-15».