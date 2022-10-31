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    «Торпедо» показало худший результат в истории РПЛ по итогам первого круга

    «Торпедо» набрало шесть очков в 15 турах РПЛ при разнице мячей «-19».

    По информации Metaratings, это худший результат в истории РПЛ среди всех команд по итогам первого круга чемпионата.

    С момента создания лиги в 2002 году столько же очков набирали лишь «Ростов» (сезон-2004) и «Анжи» (сезон-2013/14), однако разница мячей у этих команд была лучше – «-18» и «-15».

    • «Торпедо» одержало 1 победу, 3 раза сыграло вничью и потерпело 11 поражений.
    • Команда занимает последнее место в лиге.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2096

      моэм 28 минут назад

      Торпедо надо было сразу приглашать тренера с опытом работы в РПЛ ....плюс такого тренера не только в "зубах покрепче" , но и в том что к нему больше доверия со стороны игроков , которые могли потенциально усилить Торпедо ...Савичев - никто , а Торпедо слишком долго жевало сопли со своими руководителями - ДУБами , не понимающими элементарной футбольных дел и понятий в футболе РПЛ....под Талалаева наверняка подтянутся игроки покруче и во второй круге Торпедо станет однозначно сильнее ...вопрос только в том как быстро сумеет Талалаев поставить " свою игру"..

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      Рейтинг: +11776

      Алексей З 59 минут назад

      Посмотрим , что весной будет. Прибавили при Талалаеве , зимние сборы плюс 2-3 усиления и посмотрим .

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      Рейтинг: +5194

      Enter2006 2 часа назад

      Мне пофиг на эти расклады. Для меня Торпедо - легендарный клуб. Так и будет!

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