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Матч сборной России против Таджикистана будет официальным

31 октября 2022, 13:32
11

В Федерации футбола Таджикистана рассказали о статусе товарищеского матча против сборной России.

– На прошлой неделе подписали контракт. В отличие от контрольного матча Кыргызстан – Россия ноябрьская встреча в Душанбе между сборными Таджикистана и России будет официальной, где команды имеют право произвести максимум шесть замен.

– Большой ли интерес вызовет игра в Душанбе? Можно ли ожидать аншлага?

– Несомненно, предстоящий матч вызывает большой интерес среди любителей футбола, так как со сборной России мы будем играть впервые на уровне национальных сборных.

Последний раз мы играли с топ‑сборной в октябре 2019 года, когда принимали сборную Японии в отборочном раунде чемпионата мира‑2022. Тот матч собрал на Центральном стадионе Душанбе более 19 тысяч зрителей.

– Допускаете ли ответную игру в России в 2023‑м?

– Этот вопрос пока не обсуждался.

  • Результат матча будет учтен в рейтинге ФИФА.
  • Матч состоится 17 ноября.
  • В сентябре россияне победили Киргизию (2:1).
  • Россия отстранена от международных турниров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Таджикистан
Комментарии (11)
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Fusballer
1667212425
Это будет супер-матч!
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Persona_non_Grata
1667212708
С такими официальными матчами глядишь и рейтинг нашей сборной повысится !)))
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acor94
1667212863
Уроды! 18 ноября кубок России, Зенит - Спартак. Не дай бог позовут игроков из этих команд, сборную проклянут!
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Enter2006
1667213951
А я думал, что дворников во дворах меньше стало потому что выпал снег. Они и летом не особо убирались. А оказывается сборная Таджикистана собирается! ))
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rumit89
1667216164
Забавно что теперь официальным считается матч в котором команды могут сделать только по 6 замен , к стати вообще то в настоящих официальных матчах можно сделать только по 5 замен ,6 только в особенных случаях , но как я понимаю в Душанбе пока об этом ничего не знают , да и вообще называть официальным матч в котором результат по сути ничего не значит по меньшей мере по мне так это как то глупо.
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