Матч сборной России против Таджикистана будет официальным

А я думал, что дворников во дворах меньше стало потому что выпал снег. Они и летом не особо убирались. А оказывается сборная Таджикистана собирается! ))
В Федерации футбола Таджикистана рассказали о статусе товарищеского матча против сборной России.
– На прошлой неделе подписали контракт. В отличие от контрольного матча Кыргызстан – Россия ноябрьская встреча в Душанбе между сборными Таджикистана и России будет официальной, где команды имеют право произвести максимум шесть замен.
– Большой ли интерес вызовет игра в Душанбе? Можно ли ожидать аншлага?
– Несомненно, предстоящий матч вызывает большой интерес среди любителей футбола, так как со сборной России мы будем играть впервые на уровне национальных сборных.
Последний раз мы играли с топ‑сборной в октябре 2019 года, когда принимали сборную Японии в отборочном раунде чемпионата мира‑2022. Тот матч собрал на Центральном стадионе Душанбе более 19 тысяч зрителей.
– Допускаете ли ответную игру в России в 2023‑м?
– Этот вопрос пока не обсуждался.
- Результат матча будет учтен в рейтинге ФИФА.
- Матч состоится 17 ноября.
- В сентябре россияне победили Киргизию (2:1).
- Россия отстранена от международных турниров.