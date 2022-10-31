Матч сборной России против Таджикистана будет официальным

В Федерации футбола Таджикистана рассказали о статусе товарищеского матча против сборной России.

– На прошлой неделе подписали контракт. В отличие от контрольного матча Кыргызстан – Россия ноябрьская встреча в Душанбе между сборными Таджикистана и России будет официальной, где команды имеют право произвести максимум шесть замен.

– Большой ли интерес вызовет игра в Душанбе? Можно ли ожидать аншлага?

– Несомненно, предстоящий матч вызывает большой интерес среди любителей футбола, так как со сборной России мы будем играть впервые на уровне национальных сборных.

Последний раз мы играли с топ‑сборной в октябре 2019 года, когда принимали сборную Японии в отборочном раунде чемпионата мира‑2022. Тот матч собрал на Центральном стадионе Душанбе более 19 тысяч зрителей.

– Допускаете ли ответную игру в России в 2023‑м?

– Этот вопрос пока не обсуждался.