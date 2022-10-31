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    Матч сборной России против Таджикистана будет официальным

    В Федерации футбола Таджикистана рассказали о статусе товарищеского матча против сборной России.

    – На прошлой неделе подписали контракт. В отличие от контрольного матча Кыргызстан – Россия ноябрьская встреча в Душанбе между сборными Таджикистана и России будет официальной, где команды имеют право произвести максимум шесть замен.

    – Большой ли интерес вызовет игра в Душанбе? Можно ли ожидать аншлага?

    – Несомненно, предстоящий матч вызывает большой интерес среди любителей футбола, так как со сборной России мы будем играть впервые на уровне национальных сборных.

    Последний раз мы играли с топ‑сборной в октябре 2019 года, когда принимали сборную Японии в отборочном раунде чемпионата мира‑2022. Тот матч собрал на Центральном стадионе Душанбе более 19 тысяч зрителей.

    – Допускаете ли ответную игру в России в 2023‑м?

    – Этот вопрос пока не обсуждался.

    • Результат матча будет учтен в рейтинге ФИФА.
    • Матч состоится 17 ноября.
    • В сентябре россияне победили Киргизию (2:1).
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5187

      Enter2006 1 минуту назад

      А я думал, что дворников во дворах меньше стало потому что выпал снег. Они и летом не особо убирались. А оказывается сборная Таджикистана собирается! ))

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      Рейтинг: +3230

      acor94 19 минут назад

      Уроды! 18 ноября кубок России, Зенит - Спартак. Не дай бог позовут игроков из этих команд, сборную проклянут!

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      Рейтинг: +6007

      Давид59 > acor94 9 минут назад

      Думаю кубковый матч сместят. В сборной - игроки обеих команд.

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      Рейтинг: +347

      Таврида > acor94 8 минут назад

      Быстров сказал что Зенит выйдет из группы с 7-ю футболистами, как раз бразил хватит)

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      Рейтинг: +3230

      acor94 > Давид59 6 минут назад

      Я бы сборную распустил, уж если собираете, то не мешайте клубному футболу, в декабре даты есть!

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      Рейтинг: +19685

      Persona_non_Grata 22 минуты назад

      С такими официальными матчами глядишь и рейтинг нашей сборной повысится !)))

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      Рейтинг: +16159

      Fusballer 27 минут назад

      Это будет супер-матч!

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