Семак высказался о возможности работать в Европе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о желании поработать в европейском клубе.
«Юрий Семин сказал, что я могу уехать в Европу? Не знаю. Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень.
Я работаю здесь, в России. Нужно делать максимум из того, что ты можешь.
Есть желание и драйв, который присутствует всегда, что и позволяет двигаться мне дальше. Надеюсь, что игроки такого же мнения», – сказал Семак.
- Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
- Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 7-очковым отрывом.
Источник: «РБ Спорт»