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    Семак высказался о возможности работать в Европе

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о желании поработать в европейском клубе.

    «Юрий Семин сказал, что я могу уехать в Европу? Не знаю. Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень.

    Я работаю здесь, в России. Нужно делать максимум из того, что ты можешь.

    Есть желание и драйв, который присутствует всегда, что и позволяет двигаться мне дальше. Надеюсь, что игроки такого же мнения», – сказал Семак.

    • Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
    • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 7-очковым отрывом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1202

      шахта Заполярная 23 минуты назад

      Думаю Семак не настолько глуп что бы уходить из сенита. В сените ему напрягаться не надо, как тренеру,что он есть, что нет, бразилы и латиносы свое дело знают. Да и зряплата я думаю не расстраивает. А за границей будет виден кто есть, кто если не попадет в Ман сити.

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      Рейтинг: +16159

      Fusballer 56 минут назад

      Со всеми рекордами Семака, это должен быть МанСити или Реал)))

      0
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      Рейтинг: +16123

      NewLife 1 час назад

      " Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят."
      Из мультика «Возвращение блудного попугая».

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      Рейтинг: +358

      saf05 2 часа назад

      Там без Газпрома он никто.

      4
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