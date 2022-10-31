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Семак высказался о возможности работать в Европе

31 октября 2022, 11:54
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о желании поработать в европейском клубе.

«Юрий Семин сказал, что я могу уехать в Европу? Не знаю. Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень.

Я работаю здесь, в России. Нужно делать максимум из того, что ты можешь.

Есть желание и драйв, который присутствует всегда, что и позволяет двигаться мне дальше. Надеюсь, что игроки такого же мнения», – сказал Семак.

  • Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
  • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 7-очковым отрывом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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saf05
1667206742
Там без Газпрома он никто.
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NewLife
1667207741
" Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят." Из мультика «Возвращение блудного попугая».
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Fusballer
1667210561
Со всеми рекордами Семака, это должен быть МанСити или Реал)))
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шахта Заполярная
1667212555
Думаю Семак не настолько глуп что бы уходить из сенита. В сените ему напрягаться не надо, как тренеру,что он есть, что нет, бразилы и латиносы свое дело знают. Да и зряплата я думаю не расстраивает. А за границей будет виден кто есть, кто если не попадет в Ман сити.
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Беспонтий
1667214913
в европе не нужны серьёзные именитые и опытные тренеры своих хватает там скорей пригодятся рыжие неопытные и с прибабахом чисто поржать
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zigbert
1667215352
Зачем ему рисковать, когда в Зените у Семака складывается лучше некуда. Да и предложений от ведущих клубов Европы вряд ли будут.
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nik55
1667217265
есть желание но нет возможности-----так выпьем за то что бы они совпали
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