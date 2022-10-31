Зобнин рассказал, что для него значит «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после матча с «Торпедо». Эта игра стала для 28-летнего россиянина 200-й за московский клуб.

«Как мне поздравления от партнеров? Меня удивило, конечно. Я очень благодарен команде, тренерскому штабу и болельщикам за поздравления. Надеюсь, что 200 матчей не предел, будем двигаться дальше, набирать не только матчи, но и голы.

Кто сильнее всех в коридоре побил? А меня никто не бил, все только хлопали. Я все же уже не молодой человек. А то ударят, я упаду – и все. Задумал ли какой-то праздник? Честно, пока не думал. Сейчас идет сезон. Возможно устрою праздник, но пока не думал об этом.

Что для меня значит «Спартак»? Я полюбил клуб, болельщиков, персонал – всех людей, которые работают на клуб. Конечно, для меня это уже дом, где мне очень комфортно», – сказал Зобнин.

Зобнин перешел в «Спартак» в 2016 году из «Динамо».

В 200 матчах он забил 13 голов и сделал 18 ассистов.

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