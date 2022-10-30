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    Джикия: «Думаю, Зобнин пригласит игроков «Спартака» на ужин»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0).

    «Не сказал бы, что тяжелая игра. Это вам так показалось. Последние четыре игры у «Торпедо» то 1:0, то 0:1. Мы понимали, что будет тяжело вскрыть оборону соперника. Но главное, что выиграли.

    Один комплект ретро-формы отдали, пойдет в коллекцию. А второй – на подарки, на благотворительные аукционы, как мы обычно делаем. Это часть истории. Выходить на поле в ней – большая честь. Мне очень понравилось, надеюсь, еще сыграем в ней.

    Зобнин провел 200-й матч за «Спартак». Он парень щедрый, думаю, что пригласит команду на ужин», – сказал Джикия.

    • «Спартак» занимает второе место в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.10.2022 23:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13923

      playsh 1 час назад

      Двухсотый матч,это вам не хухры-мухры.Рома,по двести каждому в бокал согласно его предпочтения любимому напитку - кому пивка,кому вина,кому водовки...Удачи.

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