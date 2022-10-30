«Не футбол, а порнография». Агент Каймакова – об игре «Торпедо»

Футбольный агент Стипе Лапич, представляющий интересы полузащитника «Торпедо» Михаила Каймакова, недоволен игрой команды.

– Почему Каймаков в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) был заменен?

– Я не знаю. Но от себя хочу сказать, что в футбол играют с мячом, а не просто бегают по полю. Команда может выиграть или проиграть, но я смотрю матч с участием «Торпедо» и то, что показывает эта команда, – это не футбол, а порнография. Это меня не устраивает. Но это мое личное мнение.