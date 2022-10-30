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    «Не футбол, а порнография». Агент Каймакова – об игре «Торпедо»

    Футбольный агент Стипе Лапич, представляющий интересы полузащитника «Торпедо» Михаила Каймакова, недоволен игрой команды.

    – Почему Каймаков в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) был заменен?

    – Я не знаю. Но от себя хочу сказать, что в футбол играют с мячом, а не просто бегают по полю. Команда может выиграть или проиграть, но я смотрю матч с участием «Торпедо» и то, что показывает эта команда, – это не футбол, а порнография. Это меня не устраивает. Но это мое личное мнение.

    • Каймаков в «Торпедо» с этого года.
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.
    • У москвичей 1 победа в 15 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +610

      Xiko 2 часа назад

      это он игру ЦСКА не видел в матче с Локо)))

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      Рейтинг: +7337

      Старикан 2 часа назад

      У нас весь чемпионат порнография!

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      Рейтинг: +1221

      Sky Spartak 2 часа назад

      не устраивает, что твоего игрока заменили...а если бы Каймаков забил и играл бы 90 минут в атаку но проиграли 1-5 был бы доволен ?

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