Песьяков: «Никто не ожидал, что «Ростов» в РПЛ будет вторым»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков подвел итоги первого круга РПЛ.

– Валерий Карпин сказал, что «Ростов» прыгнул выше головы, забравшись на второе место после первого круга. Твое мнение?

– Никто не ожидал. Тысячу раз говорили, повторю еще: мы не смотрим в турнирную таблицу, идем от игры к игре. У нас был период не самых лучших результатов, но нос не вешали, знали, что свое дело делаем правильно и успех обязательно придет.

– Одно дело, когда ты в низу таблицы и смотреть туда не хочется. А вы идете в медалях.

– Это всего лишь приятный бонус за нашу работу.

– На какую оценку «Ростов» отыграл первый круг?

– На твердую «четверку». Были у нас и не самые удачные матчи, поэтому пять баллов поставить не могу.