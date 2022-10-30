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    Песьяков: «Никто не ожидал, что «Ростов» в РПЛ будет вторым»

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков подвел итоги первого круга РПЛ.

    Валерий Карпин сказал, что «Ростов» прыгнул выше головы, забравшись на второе место после первого круга. Твое мнение?

    — Никто не ожидал. Тысячу раз говорили, повторю еще: мы не смотрим в турнирную таблицу, идем от игры к игре. У нас был период не самых лучших результатов, но нос не вешали, знали, что свое дело делаем правильно и успех обязательно придет.

    — Одно дело, когда ты в низу таблицы и смотреть туда не хочется. А вы идете в медалях.

    — Это всего лишь приятный бонус за нашу работу.

    — На какую оценку «Ростов» отыграл первый круг?

    — На твердую «четверку». Были у нас и не самые удачные матчи, поэтому пять баллов поставить не могу.

    • Сегодня «Ростов» может опуститься со 2-го места.
    • «Ростов» занимал 2-е место в РПЛ по итогам сезона-2015/16 и вышел в Лигу чемпионов.
    • Следующий соперник «Ростова» – «Динамо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33120

      oyabun 51 минуту назад

      Не боись, Серега, это ненадолго. ))

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