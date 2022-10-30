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  • Песьяков: «Никто не ожидал, что «Ростов» в РПЛ будет вторым»

Песьяков: «Никто не ожидал, что «Ростов» в РПЛ будет вторым»

30 октября 2022, 12:20
5

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков подвел итоги первого круга РПЛ.

Валерий Карпин сказал, что «Ростов» прыгнул выше головы, забравшись на второе место после первого круга. Твое мнение?

– Никто не ожидал. Тысячу раз говорили, повторю еще: мы не смотрим в турнирную таблицу, идем от игры к игре. У нас был период не самых лучших результатов, но нос не вешали, знали, что свое дело делаем правильно и успех обязательно придет.

– Одно дело, когда ты в низу таблицы и смотреть туда не хочется. А вы идете в медалях.

– Это всего лишь приятный бонус за нашу работу.

– На какую оценку «Ростов» отыграл первый круг?

– На твердую «четверку». Были у нас и не самые удачные матчи, поэтому пять баллов поставить не могу.

  • Сегодня «Ростов» может опуститься со 2-го места.
  • «Ростов» занимал 2-е место в РПЛ по итогам сезона-2015/16 и вышел в Лигу чемпионов.
  • Следующий соперник «Ростова» – «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Песьяков Сергей
Комментарии (5)
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oyabun
1667122270
Не боись, Серега, это ненадолго. ))
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Romeo 123
1667127672
Скажи своему карпину что он п.здабол, помнится несколько лет назад , валера сказал что не следит за турнирой таблицей
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моэм
1667138031
Причина 2 места проста - хорошо налаженная рабочая обстановка , на фоне полного доверия игроков Карпину , его тренерскому штабу и наоборот ....чего стоит постоянное доверие Карпина к Комличенко при "голевой засухе" последнего ....успехи Спартака лежат в этой же плоскости ... и при полном игнорировании СМИ.
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ScarlettOgusania
1667223000
С какого бодуна Ростов на втором месте, уже на четвертом, по окончании чемпионата - это можно считать достижением)
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