Песьяков: «Никто не ожидал, что «Ростов» в РПЛ будет вторым»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков подвел итоги первого круга РПЛ.
– Валерий Карпин сказал, что «Ростов» прыгнул выше головы, забравшись на второе место после первого круга. Твое мнение?
– Никто не ожидал. Тысячу раз говорили, повторю еще: мы не смотрим в турнирную таблицу, идем от игры к игре. У нас был период не самых лучших результатов, но нос не вешали, знали, что свое дело делаем правильно и успех обязательно придет.
– Одно дело, когда ты в низу таблицы и смотреть туда не хочется. А вы идете в медалях.
– Это всего лишь приятный бонус за нашу работу.
– На какую оценку «Ростов» отыграл первый круг?
– На твердую «четверку». Были у нас и не самые удачные матчи, поэтому пять баллов поставить не могу.
- Сегодня «Ростов» может опуститься со 2-го места.
- «Ростов» занимал 2-е место в РПЛ по итогам сезона-2015/16 и вышел в Лигу чемпионов.
- Следующий соперник «Ростова» – «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»