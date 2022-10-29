Семин назвал команду с лучшим футболом в Европе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии, становится лидером. Он очень прибавил в командной игре. Нужно отметить, что сейчас «Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе. У них всe получается, все друг друга понимают.

Хвичу можно назвать очень сильным игроком Серии А. Лучший или нет, определит концовка чемпионата и место, занятое командой», – сказал Семин.