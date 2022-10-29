Семин назвал команду с лучшим футболом в Европе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру Хвичи Кварацхелии за «Наполи».
«Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии, становится лидером. Он очень прибавил в командной игре. Нужно отметить, что сейчас «Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе. У них всe получается, все друг друга понимают.
Хвичу можно назвать очень сильным игроком Серии А. Лучший или нет, определит концовка чемпионата и место, занятое командой», – сказал Семин.
- Сегодня в матче Серии А против «Сассуоло» Хвича сделал 2 ассиста и забил (4:0).
- Тренер и игрок были вместе в «Локомотиве».
- «Наполи» не проигрывает с апреля.
Источник: «Чемпионат»