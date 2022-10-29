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    Семин назвал команду с лучшим футболом в Европе

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

    «Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии, становится лидером. Он очень прибавил в командной игре. Нужно отметить, что сейчас «Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе. У них всe получается, все друг друга понимают.

    Хвичу можно назвать очень сильным игроком Серии А. Лучший или нет, определит концовка чемпионата и место, занятое командой», – сказал Семин.

    • Сегодня в матче Серии А против «Сассуоло» Хвича сделал 2 ассиста и забил (4:0).
    • Тренер и игрок были вместе в «Локомотиве».
    • «Наполи» не проигрывает с апреля.

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    Источник: «Чемпионат»

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