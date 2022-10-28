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    Радимов назвал главную проблему молодых российских футболистов

    Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов посетовал на недостаточный интерес молодежи к футболу.

    – Главная проблема молодых игроков в России?

    – Раньше было как? Я сыграл в чемпионате города, пришел домой, взял собаку, поиграл в футбол, пока она гуляет. Вернулся домой, поел – и снова играть во двор.

    Получалось 12 часов футбола в день. Сейчас у ребят 12 часов тренировок в неделю. Каким бы классным ни был тренер академии, если ребенок не играет во дворе, ему не поставить технику.

    На днях ходил во двор играть с ребенком – кроме нас, был еще один парень. Погода хорошая, иди играй – но нет, никого. Но, конечно, это не только российская проблема.

    Ну и любовь к футболу. Пару лет назад «Локомотив» играл с «Баварией». На следующий день у нас тренировка. Идет упражнение, я останавливаю его: «Видели, как вчера Киммих забил?».

    На меня смотрит игрок – по глазам понятно, что не смотрел. На всякий случай переспросил. Парень потерялся: «Нет». Оказалось, он даже не знал, что «Локо» играл с «Баварией», не знал счет.

    Меня это поразило. У меня на матче даже питерские друзья были – приехали посмотреть на «Баварию» вживую. Я в юности ждал открытия газетного киоска, чтобы купить «Спорт-Экспресс». Что ты делаешь с утра?

    – Открываю новости – в том числе спортивные.

    – Правильно. У нас получилось, что футболист не знал, как сыграл тогдашний чемпион России в Лиге чемпионов.

    А тренировка была в 11 утра – времени, чтобы хотя бы узнать счет, было достаточно.

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    Источник: Sports.ru

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