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  • Стала известна дата товарищеского матча между «Зенитом» и «Сепаханом»

Стала известна дата товарищеского матча между «Зенитом» и «Сепаханом»

28 октября 2022, 15:41

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда «Зенит» сыграет с «Сепаханом».

«Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом».

При поддержке Министерства спорта подписан Меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идeт активный обмен командами для участия в турнирах.

Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча «Зенита» и «Сепахана», которая запланирована в Иране 27 ноября», – заявил Матыцин после встречи с иранским послом в РФ Каземом Джалали.

  • «Зенит» и «Сепахан» начали сотрудничать в апреле.
  • Договор между сторонами рассчитан на 2 года с опцией продления.

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Источник: сайт Министерства спорта РФ
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит
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