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    Стала известна дата товарищеского матча между «Зенитом» и «Сепаханом»

    Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда «Зенит» сыграет с «Сепаханом».

    «Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом».

    При поддержке Министерства спорта подписан Меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идeт активный обмен командами для участия в турнирах.

    Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча «Зенита» и «Сепахана», которая запланирована в Иране 27 ноября», – заявил Матыцин после встречи с иранским послом в РФ Каземом Джалали.

    • «Зенит» и «Сепахан» начали сотрудничать в апреле.
    • Договор между сторонами рассчитан на 2 года с опцией продления.

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    Источник: сайт Министерства спорта РФ

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