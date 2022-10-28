Стала известна дата товарищеского матча между «Зенитом» и «Сепаханом»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда «Зенит» сыграет с «Сепаханом».

«Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом».

При поддержке Министерства спорта подписан Меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идeт активный обмен командами для участия в турнирах.

Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча «Зенита» и «Сепахана», которая запланирована в Иране 27 ноября», – заявил Матыцин после встречи с иранским послом в РФ Каземом Джалали.