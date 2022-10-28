Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Билялетдинов: «Если скажут идти служить – пойду. Не собираюсь бежать в Армению и Казахстан»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов заявил, что не планирует уезжать из России из-за частичной мобилизации.

    – Когда ехали в военкомат, понимали, что произошла ошибка? Вы же по возрасту под частичную мобилизацию не попадаете.

    — Да я был готов к любому повороту. Вы же помните, что творилось в те дни. Полная неразбериха! Я и кнопочный телефон захватил с собой на всякий случай...

    Мне кажется, и сегодня от призыва никто не застрахован. Но бежать в Армению, Казахстан или еще куда-то точно не собираюсь. Я люблю свою страну. Если скажут: «Иди служить» — пойду. Других вариантов нет.

    • 37-летний Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
    • Он не служил в армии.
    • В сентябре президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

    Новости по теме
    Билялетдинов рассказал, как ему вручили повестку в военкомат
    Билялетдинов назвал лучшего игрока этого сезона РПЛ 2
    Билялетдинов оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:24
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    11