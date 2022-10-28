Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов заявил, что не планирует уезжать из России из-за частичной мобилизации.

– Когда ехали в военкомат, понимали, что произошла ошибка? Вы же по возрасту под частичную мобилизацию не попадаете.

— Да я был готов к любому повороту. Вы же помните, что творилось в те дни. Полная неразбериха! Я и кнопочный телефон захватил с собой на всякий случай...

Мне кажется, и сегодня от призыва никто не застрахован. Но бежать в Армению, Казахстан или еще куда-то точно не собираюсь. Я люблю свою страну. Если скажут: «Иди служить» — пойду. Других вариантов нет.