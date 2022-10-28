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    Билялетдинов рассказал, как ему вручили повестку в военкомат

    Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов вспомнил, как получил повестку в военкомат.

    – В сентябре, после того как в России объявили частичную мобилизацию, вам вручили повестку в военкомат. Расскажите, как это было.

    — Десять утра, я еще в кровати лежу, подремываю. Вдруг звонок в домофон. Жена спрашивает: «Ты что, доставку заказывал?» Отвечаю: «Нет. Наверное, повестку принесли...»

    – Хорошая шутка.

    — А я и не шутил. Была чуйка. Подхожу к двери, смотрю — стоят двое. Один в штатском, другой в военной форме, в руках повестка. Я взял, расписался. Сразу обратил внимание, что фамилия написана с ошибкой, но адрес-то мой.

    Деваться некуда — на следующий день отправился в военкомат. Там все спокойно прошло. Сверили данные, которые давно не обновлял, и через сорок минут отпустили.

    • 37-летний Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
    • Он не служил в армии.
    • В сентябре президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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