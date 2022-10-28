Билялетдинов рассказал, как ему вручили повестку в военкомат

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов вспомнил, как получил повестку в военкомат.
– В сентябре, после того как в России объявили частичную мобилизацию, вам вручили повестку в военкомат. Расскажите, как это было.
— Десять утра, я еще в кровати лежу, подремываю. Вдруг звонок в домофон. Жена спрашивает: «Ты что, доставку заказывал?» Отвечаю: «Нет. Наверное, повестку принесли...»
– Хорошая шутка.
— А я и не шутил. Была чуйка. Подхожу к двери, смотрю — стоят двое. Один в штатском, другой в военной форме, в руках повестка. Я взял, расписался. Сразу обратил внимание, что фамилия написана с ошибкой, но адрес-то мой.
Деваться некуда — на следующий день отправился в военкомат. Там все спокойно прошло. Сверили данные, которые давно не обновлял, и через сорок минут отпустили.
- 37-летний Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
- Он не служил в армии.
- В сентябре президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.