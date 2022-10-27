Семак: «На замену Азмуну и Дзюбе пришли не топ-звезды, но почерк «Зенита» сохранился»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о высокой результативности клуба из Петербурга.

«Что касается статистики, то, конечно, с ее помощью можно проследить некие тенденции. Всегда стараемся играть в атакующем стиле и много забивать. Иногда это получается лучше, иногда чуть хуже.

Если брать кубковые матчи, там пропустили достаточно много. Поэтому работать есть, над чем.

По поводу чемпионата — у нас есть тоже целая группа игроков, которые играли на ведущих позициях, и которые ушли. Те же Азмун и Дзюба, которые забивали много мячей, Оздоев и Ракицкий. Четыре наших ведущих игрока.

На замену пришли другие — не топ-звезды, скажем так, но рисунок игры и почерк сохранились. Самое важное, чтобы игроки понимали, в какую сторону двигаться и приносили пользу», – сказал Семак.