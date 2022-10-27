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    Семак: «На замену Азмуну и Дзюбе пришли не топ-звезды, но почерк «Зенита» сохранился»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о высокой результативности клуба из Петербурга.

    «Что касается статистики, то, конечно, с ее помощью можно проследить некие тенденции. Всегда стараемся играть в атакующем стиле и много забивать. Иногда это получается лучше, иногда чуть хуже.

    Если брать кубковые матчи, там пропустили достаточно много. Поэтому работать есть, над чем.

    По поводу чемпионата — у нас есть тоже целая группа игроков, которые играли на ведущих позициях, и которые ушли. Те же Азмун и Дзюба, которые забивали много мячей, Оздоев и Ракицкий. Четыре наших ведущих игрока.

    На замену пришли другие — не топ-звезды, скажем так, но рисунок игры и почерк сохранились. Самое важное, чтобы игроки понимали, в какую сторону двигаться и приносили пользу», – сказал Семак.

    • «Зенит» – лидер РПЛ и чемпион России 4 последних сезонов.
    • Отрав от идущего вторым «Спартака» – 7 очков.
    • Ближайший соперник петербуржцев – «Краснодар» (30 октября).

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6763

      Беспонтий 2 минуты назад

      как тараканье яйцо (в хорошем смысле))
      хлопнул одного и тут как все побежали
      но помельче
      но сегодня
      но подороже..
      а те..вчера..по пять рублей
      но вчера

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