Семак: «На замену Азмуну и Дзюбе пришли не топ-звезды, но почерк «Зенита» сохранился»

как тараканье яйцо (в хорошем смысле))
хлопнул одного и тут как все побежали
но помельче
но сегодня
но подороже..
а те..вчера..по пять рублей
но вчера
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о высокой результативности клуба из Петербурга.
«Что касается статистики, то, конечно, с ее помощью можно проследить некие тенденции. Всегда стараемся играть в атакующем стиле и много забивать. Иногда это получается лучше, иногда чуть хуже.
Если брать кубковые матчи, там пропустили достаточно много. Поэтому работать есть, над чем.
По поводу чемпионата — у нас есть тоже целая группа игроков, которые играли на ведущих позициях, и которые ушли. Те же Азмун и Дзюба, которые забивали много мячей, Оздоев и Ракицкий. Четыре наших ведущих игрока.
На замену пришли другие — не топ-звезды, скажем так, но рисунок игры и почерк сохранились. Самое важное, чтобы игроки понимали, в какую сторону двигаться и приносили пользу», – сказал Семак.
- «Зенит» – лидер РПЛ и чемпион России 4 последних сезонов.
- Отрав от идущего вторым «Спартака» – 7 очков.
- Ближайший соперник петербуржцев – «Краснодар» (30 октября).