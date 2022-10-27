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  • Семак: «На замену Азмуну и Дзюбе пришли не топ-звезды, но почерк «Зенита» сохранился»

Семак: «На замену Азмуну и Дзюбе пришли не топ-звезды, но почерк «Зенита» сохранился»

27 октября 2022, 13:58
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о высокой результативности клуба из Петербурга.

«Что касается статистики, то, конечно, с ее помощью можно проследить некие тенденции. Всегда стараемся играть в атакующем стиле и много забивать. Иногда это получается лучше, иногда чуть хуже.

Если брать кубковые матчи, там пропустили достаточно много. Поэтому работать есть, над чем.

По поводу чемпионата — у нас есть тоже целая группа игроков, которые играли на ведущих позициях, и которые ушли. Те же Азмун и Дзюба, которые забивали много мячей, Оздоев и Ракицкий. Четыре наших ведущих игрока.

На замену пришли другие — не топ-звезды, скажем так, но рисунок игры и почерк сохранились. Самое важное, чтобы игроки понимали, в какую сторону двигаться и приносили пользу», – сказал Семак.

  • «Зенит» – лидер РПЛ и чемпион России 4 последних сезонов.
  • Отрав от идущего вторым «Спартака» – 7 очков.
  • Ближайший соперник петербуржцев – «Краснодар» (30 октября).

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
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Беспонтий
1666868837
как тараканье яйцо (в хорошем смысле)) хлопнул одного и тут как все побежали но помельче но сегодня но подороже.. а те..вчера..по пять рублей но вчера
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volgserg@mail.ru
1666875817
Ну если Дзюба и Оздоев топы ....
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Enter2006
1666876144
"Самое важное, чтобы игроки понимали, в какую сторону двигаться" - вот это экспириенс игроков )) Действительно - важно )))
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paracetamol
1666880300
Топ звезд нельзя менять через 20 минут после выхода на поле, психолог муев!
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