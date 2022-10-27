Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Семь – прекрасное число». Мантуан – о 7:0 с «Сочи» и 7:1 со «Спартаком»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о магии чисел в победах клуба из Петербурга.

    — Вы забили в матче против «Сочи», счет стал 7:0. Ровно год назад, день в день, «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1. Есть ли магия 24 октября и обсуждали ли вы это в команде?

    — Действительно, определенная магия чисел в этом присутствует. Семь — прекрасное число, семь забитых голов — еще лучше. Надеюсь, станет хорошей традицией, может быть, каждый год в этот день будет повторяться что-то подобное.

    Новости по теме
    Семак: «На замену Азмуну и Дзюбе пришли не топ-звезды, но почерк «Зенита» сохранился»
    Сергеев: «В «Риге» русских ребят отодвигали. Но притеснений не было»
    «Это не главная проблема российского футбола». Семак – о судействе 4
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +279

      cheser1970 5 минут назад

      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7695

      nik55 21 минуту назад

      очередной клоун пасть открыл

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11