«Семь – прекрасное число». Мантуан – о 7:0 с «Сочи» и 7:1 со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о магии чисел в победах клуба из Петербурга.

— Вы забили в матче против «Сочи», счет стал 7:0. Ровно год назад, день в день, «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1. Есть ли магия 24 октября и обсуждали ли вы это в команде?

— Действительно, определенная магия чисел в этом присутствует. Семь — прекрасное число, семь забитых голов — еще лучше. Надеюсь, станет хорошей традицией, может быть, каждый год в этот день будет повторяться что-то подобное.