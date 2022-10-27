Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Севастополя»: «Надеемся, что воровство крымских игроков наконец прекратится»

Гендиректор «Севастополя»: «Надеемся, что воровство крымских игроков наконец прекратится»

27 октября 2022, 12:26

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что у крымских клубов воровали футболистов.

– В этом сезоне главным открытием РПЛ стал Сычевой – парень из Симферополя. Хлусевич оказался в РПЛ, пройдя академию «Крымтеплицы».

– А чем отличается Крым от других регионов России? Да ничем. Сычевой играл у нас в КФС – парень выделялся. Если бы его не увезли в РПЛ, он не смог бы раскрыться.

Ему уже 26 лет, молодец, что в таком возрасте себя проявил, но это редкость. И на других тоже надо обращать внимание, такие есть.

Вообще могу сказать, что у нас все эти годы просто воруют футболистов.

– Что?!

– На сегодня клубы КФС де-юре являются любительскими, и любой профессиональный коллектив может украсть у нас игрока.

У нас в прошлом году двоих просто забрали, хотя могли заплатить компенсацию – это помогло бы развиваться. Зимой «Чайка» забрала у нас Александра Смирнова и Евгения Замерца.

Украли и Тарасенко – это отличный нападающий, сейчас в «КАМАЗе», до этого выступал за «Олимп-Долгопрудный». Еще Османов играл в «КАМАЗе» – тоже ушел бесплатно. Столько футболистов забирали без компенсации, а это только один наш клуб...

Мы ничего не получили с этого, хотя вкладывали средства, силы, знания, души в игроков. А приехали агенты и забрали бесплатно. В итоге мы работали как альтруисты.

Да, рады, что они уехали. Но это неправильно по логике. А за подготовку футболиста не получают никаких выплат даже школы, ведь мы не входим в РФС. Не говоря уже о клубах. Никто ни копейки не получил.

Мы даже покрышки дохлые без камеры не получили ни за одного футболиста, уехавшего в профессиональный клуб. Вот так работали.

Теперь надеемся, что будем выступать под эгидой РФС, получим профессиональный статус, а это воровство игроков наконец-то прекратится.

Еще по теме:
Отстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
Писарский отказался от перехода в зарубежный клуб ради Медиалиги 1
РФС увеличил срок отстранения Писарского из-за ставок на матчи 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Писарский Владимир
Главные новости
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
3
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
8
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
13
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
Все новости
Все новости
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
9
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
1
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
13
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
7
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+