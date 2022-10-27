Гендиректор «Севастополя»: «Надеемся, что воровство крымских игроков наконец прекратится»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что у крымских клубов воровали футболистов.

– В этом сезоне главным открытием РПЛ стал Сычевой – парень из Симферополя. Хлусевич оказался в РПЛ, пройдя академию «Крымтеплицы».

– А чем отличается Крым от других регионов России? Да ничем. Сычевой играл у нас в КФС – парень выделялся. Если бы его не увезли в РПЛ, он не смог бы раскрыться.

Ему уже 26 лет, молодец, что в таком возрасте себя проявил, но это редкость. И на других тоже надо обращать внимание, такие есть.

Вообще могу сказать, что у нас все эти годы просто воруют футболистов.

– Что?!

– На сегодня клубы КФС де-юре являются любительскими, и любой профессиональный коллектив может украсть у нас игрока.

У нас в прошлом году двоих просто забрали, хотя могли заплатить компенсацию – это помогло бы развиваться. Зимой «Чайка» забрала у нас Александра Смирнова и Евгения Замерца.

Украли и Тарасенко – это отличный нападающий, сейчас в «КАМАЗе», до этого выступал за «Олимп-Долгопрудный». Еще Османов играл в «КАМАЗе» – тоже ушел бесплатно. Столько футболистов забирали без компенсации, а это только один наш клуб...

Мы ничего не получили с этого, хотя вкладывали средства, силы, знания, души в игроков. А приехали агенты и забрали бесплатно. В итоге мы работали как альтруисты.

Да, рады, что они уехали. Но это неправильно по логике. А за подготовку футболиста не получают никаких выплат даже школы, ведь мы не входим в РФС. Не говоря уже о клубах. Никто ни копейки не получил.

Мы даже покрышки дохлые без камеры не получили ни за одного футболиста, уехавшего в профессиональный клуб. Вот так работали.

Теперь надеемся, что будем выступать под эгидой РФС, получим профессиональный статус, а это воровство игроков наконец-то прекратится.