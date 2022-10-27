Йоканович рассказал об амбициях «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о целях своей команды на текущий сезон.

«В прошлом сезоне «Динамо» играло в финале Кубка России. В этом сезоне мы должны быть не хуже.

Амбиции не поменялись, но мы продолжаем расти, идти вперед. Нам нужно показать свое лицо, свой отличительный почерк.

Сейчас мне сложно что-то обещать, но одно могу пообещать точно: мы будем ежедневно работать над тем, чтобы каждый раз становиться лучше.

Также мы должны улучшить игру нашей команды в обороне и процент владения мячом.

Сейчас не стоит забегать вперед и говорить о конкретных местах. Давайте дождемся мая и уже потом, исходя из работы, которую мы проделаем, можно будет сказать что-то конкретное», – заявил Йоканович.