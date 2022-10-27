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    Судья Карасев: «В РПЛ есть нелюбимые команды»

    Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, что в чемпионате России есть команды, которые ему не нравятся.

    – При этом у вас наверняка есть нелюбимые команды, матчи которых даются особенно тяжело.

    – Есть, но называть их не буду. Бывают ситуации, когда нет ошибок, но какой-то клуб не побеждает и заводит разговоры про нефарт, связывая его с конкретным арбитром.

    В нашем руководстве об этом знают и даже могут на какое-то время ставить судью на другие матчи, чтобы не обострять. Это нормально и по-человечески правильно.

    Лично мне без разницы – работаю на любых играх. И могу сказать, что топ-матчи судить проще, чем встречи аутсайдеров. Когда футболисты хорошо готовы технически и тактически, все более предсказуемо и понятно.

    Только цена ошибки выше: примешь не то решение в дерби, и это будут обсуждать всю следующую неделю. А в конце сезона, когда команда недосчитается очков, тебе еще раз все припомнят.

    Работать в нижней части таблицы сложнее. Там больше фолов, причем из-за низкого технического оснащения игроков их тяжелее трактовать: иногда вообще смотришь и не понимаешь, что это было.

    • Карасев судит в РПЛ с 2007 года.
    • Он работал на ЧМ и Евро.
    • Сейчас судья отстранен от международного футбола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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