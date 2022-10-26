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  • Кризис «Барсы» в ЛЧ длится шесть лет: было и 2:8 от «Баварии», и два вылета из группы подряд

Кризис «Барсы» в ЛЧ длится шесть лет: было и 2:8 от «Баварии», и два вылета из группы подряд

26 октября 2022, 22:23
3

Летом «Барселона» потратила 153 млн евро на трансферы. Где-то в начале августа президент «Барсы» Жоан Лапорта заявил: «Полагаю, мы будем бороться за победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Мы постараемся взять оба титула. Уверен, что мы покажем наш фирменный стиль игры, который нравится болельщикам. Они будут очень гордиться нами в этом сезоне».

В августе «Барселона» попала в группу с «Баварией», «Интером» и «Викторией», и Лапорта говорил: «У Барселоны» отличные шансы на попадание в плей-офф. Нельзя недооценивать соперников, но «Барса» – один из фаворитов на участие в плей-офф ЛЧ».

Реальность разошлась с ожиданиями Лапорты и продолжила кризис «Барселоны» в Лиге чемпионов, который длится уже шесть лет:

• Сезон-2017/18. «Барса» дошла до четвертьфинала, где встретилась с «Ромой». Первый матч – победа 4:1. Второй – поражение 0:3 с голом Костаса Маноласа на 82-й минуте.

• Сезон-2018/19. Выход на «Ливерпуль» в полуфинале. Первая встреча – победа 3:0. Вторая – то самое поражение 0:4. Недоброжелатели шутят, что «Барса» все еще ждут розыгрыша углового Трента.

• Сезон-2019/20. Лионель Месси перед стартом сезона сказал: «Мы обещаем, что в этом году сделаем все возможное, чтобы вернуть этот красивый и такой желанный кубок на «Камп Ноу». А потом – 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале.

• Сезон-2020/21. Вылет из Лиги чемпионов после 1/8 финала: 1:4 и 1:1 с «ПСЖ».

• Сезон-2021/22. Попала в группу с «Баварией», киевским «Динамо» и «Бенфикой» и закончила ее на третьей строчке, благодаря чему сыграли хоть в плей-офф Лиги Европы.

• Сезон-2022/23. Снова вылет из Лиги чемпионов на групповой стадии. Все испортили ничья и поражение от «Интера».

Текст: Илья Егоров

Фото: AFLO, Fotoagentur SVEN SIMON/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Лига чемпионов Барселона
Комментарии (3)
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nelez
1666817686
На этот раз повезло барселоне всего 3 пропустили. 3 лучше чем 8. Поздравляю всех фанатов Барселоны с выходом в плей офф. Ну и что в плей офф Лиги Европы
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DeStar
1666822569
***, ну такое вот вроде ж бегают, играют, да, не хватает им будто умных игроков в центре, им бы даже ракитич не помешал ну и состав норм и желание есть и дембеле нормально играет, и лева забивает в каждом мачте почти а по факту чет не то зато ЛЕ какая будет МЮ арсенал барса атлетико мб ювентус мб там и севилья , правда только имя осталось, и аякс - красиво)
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