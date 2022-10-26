Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ему будет тяжело». Орещук не верит в трансфер Дивеева в Европу

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию, что защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересуются в Серии А.

    «Интерес к Дивееву – это агентские игры. У Игоря сейчас травма, и кто им сейчас может интересоваться? У всех чемпионат мира в Катаре на носу. Ни один клуб не купил футболиста до мундиаля. На мундиале игроков смотрят и покупают.

    Вообще не верю в то, что Дивеев куда-то уйдет. Во-первых, ему надо начать хорошо играть, во-вторых, прибавить в скорости, чтобы выступать на более высоком уровне. Игорь — добротный футболист по меркам РПЛ, но в Европе ему будет тяжело. Дивееву не подходит Серия А. Бундеслига – хороший вариант», – сказал Орещук.

    • В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • Сейчас футболист восстанавливается после перелома большеберцовой кости.

    Новости по теме
    Стало известно, сколько ЦСКА просил у «Салернитаны» за Дивеева 2
    ЦСКА не отпустил Дивеева летом в «Салернитану»
    «Сампдория» прокомментировала информацию об интересе к Дивееву 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7573

      Томик 34 минуты назад

      Какая скорость там ещё, какая бундеслига? Надо идиотом быть, чтобы сейчас туда ехать. Ну или грузином, на худой конец. Или у Дивеева есть возможность перелогиниться с паспортом?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11