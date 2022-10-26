«Ему будет тяжело». Орещук не верит в трансфер Дивеева в Европу

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию, что защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересуются в Серии А.
«Интерес к Дивееву – это агентские игры. У Игоря сейчас травма, и кто им сейчас может интересоваться? У всех чемпионат мира в Катаре на носу. Ни один клуб не купил футболиста до мундиаля. На мундиале игроков смотрят и покупают.
Вообще не верю в то, что Дивеев куда-то уйдет. Во-первых, ему надо начать хорошо играть, во-вторых, прибавить в скорости, чтобы выступать на более высоком уровне. Игорь — добротный футболист по меркам РПЛ, но в Европе ему будет тяжело. Дивееву не подходит Серия А. Бундеслига – хороший вариант», – сказал Орещук.
- В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Сейчас футболист восстанавливается после перелома большеберцовой кости.
Источник: «РБ Спорт»