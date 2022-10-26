«Ему будет тяжело». Орещук не верит в трансфер Дивеева в Европу

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию, что защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересуются в Серии А.

«Интерес к Дивееву – это агентские игры. У Игоря сейчас травма, и кто им сейчас может интересоваться? У всех чемпионат мира в Катаре на носу. Ни один клуб не купил футболиста до мундиаля. На мундиале игроков смотрят и покупают.

Вообще не верю в то, что Дивеев куда-то уйдет. Во-первых, ему надо начать хорошо играть, во-вторых, прибавить в скорости, чтобы выступать на более высоком уровне. Игорь — добротный футболист по меркам РПЛ, но в Европе ему будет тяжело. Дивееву не подходит Серия А. Бундеслига – хороший вариант», – сказал Орещук.