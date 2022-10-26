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  • Кечинов: «Мостовой оскорбил всех футболистов 90-х. Как так можно?»

Кечинов: «Мостовой оскорбил всех футболистов 90-х. Как так можно?»

26 октября 2022, 12:06
7

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил Александру Мостовому, который усомнился в весомости чемпионских титулов московского клуба в 90-е годы.

«У каждого поколения своe время: был «Спартак» 80-х, был «Спартак» 90-х… Мне посчастливилось играть в «Спартаке» 90-х. Что касается уровня чемпионата, то я не считаю, что были такие слабые команды и был такой слабый уровень чемпионата. Были очень сильные команды и конкуренты: «Алания», «Ротор», «Локомотив», «Динамо».

Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно говорить об этом? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», – сказал Кечинов.

  • Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991-й год.
  • «Спартак» в период с 1992 по 2001-й год 9 раз выиграл чемпионат России.
  • Последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат в 2017 году.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Беспонтий
1666775784
конечно можно когда какому то поцу кечинову организовывают должность.. а царь без престола всегда подвержен мыслям о дворцовых переворотах подкормите его величество и будет всё спокойно во фсея руси народном государстве
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nik55
1666779007
пора дать по рылу
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Bozigit
1666784732
Что бы мы делали без Мостового)
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mihail200606
1666786536
Ну и мостовой футболист из 90х...знает о чем пишет
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