Кечинов: «Мостовой оскорбил всех футболистов 90-х. Как так можно?»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил Александру Мостовому, который усомнился в весомости чемпионских титулов московского клуба в 90-е годы.
«У каждого поколения своe время: был «Спартак» 80-х, был «Спартак» 90-х… Мне посчастливилось играть в «Спартаке» 90-х. Что касается уровня чемпионата, то я не считаю, что были такие слабые команды и был такой слабый уровень чемпионата. Были очень сильные команды и конкуренты: «Алания», «Ротор», «Локомотив», «Динамо».
Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно говорить об этом? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», – сказал Кечинов.
- Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991-й год.
- «Спартак» в период с 1992 по 2001-й год 9 раз выиграл чемпионат России.
- Последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат в 2017 году.
Источник: «Чемпионат»