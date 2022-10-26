Кечинов: «Мостовой оскорбил всех футболистов 90-х. Как так можно?»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил Александру Мостовому, который усомнился в весомости чемпионских титулов московского клуба в 90-е годы.

«У каждого поколения своe время: был «Спартак» 80-х, был «Спартак» 90-х… Мне посчастливилось играть в «Спартаке» 90-х. Что касается уровня чемпионата, то я не считаю, что были такие слабые команды и был такой слабый уровень чемпионата. Были очень сильные команды и конкуренты: «Алания», «Ротор», «Локомотив», «Динамо».

Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно говорить об этом? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», – сказал Кечинов.