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    Кечинов: «Мостовой оскорбил всех футболистов 90-х. Как так можно?»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил Александру Мостовому, который усомнился в весомости чемпионских титулов московского клуба в 90-е годы.

    «У каждого поколения своe время: был «Спартак» 80-х, был «Спартак» 90-х… Мне посчастливилось играть в «Спартаке» 90-х. Что касается уровня чемпионата, то я не считаю, что были такие слабые команды и был такой слабый уровень чемпионата. Были очень сильные команды и конкуренты: «Алания», «Ротор», «Локомотив», «Динамо».

    Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно говорить об этом? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», – сказал Кечинов.

    • Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991-й год.
    • «Спартак» в период с 1992 по 2001-й год 9 раз выиграл чемпионат России.
    • Последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат в 2017 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +378

      rac531 19 минут назад

      КАК АУКНЕТСЯ - ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ)
      КЕЧИНОВ
      «Как обычно, непонятно, что будет с командой. Не знаю, что может дать иностранный тренер, которому 33 года, чего не может дать российский специалист, который хорошо знает игроков, наш футбол, менталитет. Я ждал назначения нашего тренера»

      ТИХОНОВ
      «Я наслышан очень много про этого специалиста. Что это такое? Кого вы берете? «Спартак» — большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком»

      1
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      Рейтинг: +378

      rac531 53 минуты назад

      Согласен,что Мостовой полил дерьмом игроков "Спартак"а 90-х годов)
      Но и вы тоже включили свои говнометы, чтобы измазать говном и ""Спартак" и мецената ФЕДУНА.
      КАК АУКНЕТСЯ - ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ)

      ЛОВЧЕВ
      «Не сомневаюсь, как только Абаскалю проиграет три матча, скажет, что уезжает. Сегодня вся страна говорит об импортозамещении, а они иностранных тренеров везут.
      Есть ли надежда, что «красно-белые» проведут неплохой сезон вопреки обстоятельствам? С чего? Только потому, что у него название «Спартак»?»

      КОЗАВАШВИЛИ
      «Что может добиться команда с новым тренером? Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал.» SPORTBOX 15 июля 2022

      КЕЧИНОВ
      «Ка

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      Рейтинг: +77

      Стас85 > rac531 44 минуты назад

      Моя пиписка пахнет селедкой

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      Рейтинг: +7691

      nik55 1 час назад

      пора дать по рылу

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      Рейтинг: +77

      Стас85 > nik55 1 час назад

      Моя пиписка пахнет селедкой

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      Рейтинг: +6757

      Беспонтий 2 часа назад

      конечно можно
      когда какому то поцу кечинову организовывают должность..

      а царь без престола всегда подвержен мыслям о дворцовых переворотах
      подкормите его величество
      и будет всё спокойно во фсея руси народном государстве

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      Рейтинг: +76

      dragoff > Беспонтий 1 час назад

      это не царь, а царек... убогий человек, без комплексов и чувства такта. Он просто настолько глуп, что ему позволительно говорить всё, что придет в голову - его слова воздух

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