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    Мостовой – о титулах «Спартака» в 90-х: «Какой России вы чемпионы? Где вы там играли, против кого? Футбола не было»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что доминирование «Зенита» в РПЛ в последние годы нельзя сравнивать с доминированием «Спартака» в 1990-е годы.

    «Сравнивать 90‑е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое – страна развалилась, не было ни футбола, ничего. «Спартак» просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами.

    Вы помните, что тогда творилось в стране, только в 2000‑х началась какая‑то стабилизация. Сравнивать нынешнее доминирование «Зенита» с тем, что было тогда, я не буду.

    Я не понимаю, когда люди хвастаются – я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться.

    Что касается «Зенита», то я еще года два назад говорил, что питерцы надолго будут лучшей командой страны с таким составом. При этом если кто‑то получает травму, они могут еще кого‑то купить.

    Я всегда удивляюсь, когда жалуются, что кто‑то не играет в «Зените». Ну давайте возьмем Малкома, Вендела, Клаудиньо и Ловрена в «Спартак». Вы думаете в таком раскладе будут играть Пруцев, Умяров и так далее? Конечно, не будут», – сказал Мостовой.

    • Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991-й год.
    • «Спартак» в период с 1992 по 2001-й год 9 раз выиграл чемпионат России.
    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7525

      mihail200606 1 секунду назад

      Ну он прав...к нулевым ,когда остальные клубы стали покрепче, Спартак и кончился... звезд чемпионских только себе выпрашивали побольше - их же идея была,чтобы не за 10 побед в чемпионате звезду давали,а за 5...

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      Рейтинг: +5812

      GoldPlayFIFARus9 29 минут назад

      Наконец-то адекватный спартач говорит по делу

      1
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      Рейтинг: +653

      life85 31 минуту назад

      Быстро тупеющий Алексашка забыл как Спартак играл в еврокубках !!! И это всегда было показателем профпригодности команды !!!

      2
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      Рейтинг: +28

      dalermr 37 минут назад

      Спартак в 90-е феерил в Кубке Европейских Чемпионов. А засранный Зенит из группы выйти не может.

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      Рейтинг: +4100

      Spirit_78 > dalermr 8 минут назад

      Один раз из группы вышли, а Зенит три раза (а уж попыток у спартака было гораздо больше). К тому же, вечный российский антирекорд с 6 поражениями и 1:18 по мячам принадлежит именно свинарнику. Никто так не заглатывал, как мясо.

      0
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      Рейтинг: +26511

      slavutiq70 43 минуты назад

      Саша Спартак играл тогда в полуфинале кубка чемпионов ,,,,,

      4
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      Рейтинг: +4100

      Spirit_78 > slavutiq70 7 минут назад

      Но ни одного титула в Европе так и не выиграл, в отличие от Зенита и ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +1154

      шахта Заполярная 48 минут назад

      Был царь - стал шутом гороховым. Больше сказать нечего.

      2
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      Рейтинг: +3368

      serhio80 1 час назад

      Саша совсем поплыл) толи бакланы покусали толи контракт с Газпром ТВ разум помутил) хотя "царь) " Там в соседней палате ещё император наполеон)

      4
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      Рейтинг: +17052

      ilichkadr 1 час назад

      Мостовой как никогда прав! В лихие 90-е было не до футбола, как впрочем и до остальных видов спорта. Процветали лишь ножки буша, спирт рояяь, Анкл Бенс и Галина Бланка!

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      Рейтинг: +3368

      serhio80 > ilichkadr 59 минут назад

      В лихие 90е Спартак делал 6 побед в группе с действительно чемпионами своих стран на тот момент! Бзенит из группы уже который год не может выйти играя с посредственными командами)

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      Рейтинг: +16111

      Barmaleushka 1 час назад

      )))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +715

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Браво! Все правильно. В 90е один Спартак жировал и жрал вёдрами бромантан. А как только появились деньги в других клубах, так их стали драть все кому не лень. Вот и стало их 10 место родным. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1154

      шахта Заполярная > БеZуМныЙ 50 минут назад

      Соответствуешь нику.

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      Рейтинг: +26511

      slavutiq70 > БеZуМныЙ 32 минуты назад

      Дурик , посмотри как Спартак выступал в еврокубках раз Россия не показатель, играл в полуфинале кубка чемпионов , одержал первый шесть побед в группе ЛЧ , пока не кто из наших это не повторил ,,,,

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      Рейтинг: +4100

      Spirit_78 > slavutiq70 6 минут назад

      Ну так и 1:18 по мячам с нулём в графе побед тоже никто не повторил и вряд ли теперь кто-то повторит))) Этот антирекорд навеки с вами!

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