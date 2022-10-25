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  • Мостовой – о титулах «Спартака» в 90-х: «Какой России вы чемпионы? Где вы там играли, против кого? Футбола не было»

Мостовой – о титулах «Спартака» в 90-х: «Какой России вы чемпионы? Где вы там играли, против кого? Футбола не было»

25 октября 2022, 20:52
47

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что доминирование «Зенита» в РПЛ в последние годы нельзя сравнивать с доминированием «Спартака» в 1990-е годы.

«Сравнивать 90‑е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое – страна развалилась, не было ни футбола, ничего. «Спартак» просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами.

Вы помните, что тогда творилось в стране, только в 2000‑х началась какая‑то стабилизация. Сравнивать нынешнее доминирование «Зенита» с тем, что было тогда, я не буду.

Я не понимаю, когда люди хвастаются – я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться.

Что касается «Зенита», то я еще года два назад говорил, что питерцы надолго будут лучшей командой страны с таким составом. При этом если кто‑то получает травму, они могут еще кого‑то купить.

Я всегда удивляюсь, когда жалуются, что кто‑то не играет в «Зените». Ну давайте возьмем Малкома, Вендела, Клаудиньо и Ловрена в «Спартак». Вы думаете в таком раскладе будут играть Пруцев, Умяров и так далее? Конечно, не будут», – сказал Мостовой.

  • Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991-й год.
  • «Спартак» в период с 1992 по 2001-й год 9 раз выиграл чемпионат России.
  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (47)
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ilichkadr
1666721780
Мостовой как никогда прав! В лихие 90-е было не до футбола, как впрочем и до остальных видов спорта. Процветали лишь ножки буша, спирт рояяь, Анкл Бенс и Галина Бланка!
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serhio80
1666722077
Саша совсем поплыл) толи бакланы покусали толи контракт с Газпром ТВ разум помутил) хотя "царь) " Там в соседней палате ещё император наполеон)
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шахта Заполярная
1666722979
Был царь - стал шутом гороховым. Больше сказать нечего.
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slavа0508
1666723230
Саша Спартак играл тогда в полуфинале кубка чемпионов ,,,,,
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dalermr
1666723633
Спартак в 90-е феерил в Кубке Европейских Чемпионов. А засранный Зенит из группы выйти не может.
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life85
1666723968
Быстро тупеющий Алексашка забыл как Спартак играл в еврокубках !!! И это всегда было показателем профпригодности команды !!!
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GoldPlayFIFARus9
1666724119
Наконец-то адекватный спартач говорит по делу
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ScarlettOgusania
1666726593
У Моста "балка" в мозгах просела: Романцев со Спартаком играл во всех еврокубках каждый год, и дважды играл в полуфиналах кубка чемпионов и кубка УЕФА. Сам же Мост только кубок Интертото получил) намёк на Тихонова - понятно, почему с тобой ни один спартаковец общаться не хочет, стал токсичен и завистлив
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Из Твери Леха
1666729122
Мостовой прав и правда его глаза режет красно-бледным)
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olebar73
1666743629
Мост не прав. Терпеть не могу мясных... Но стоит признать в 90-х их в гейропе уважали. Были громкие победы. Да и шесть побед в группе ЛЧ, что не говори, это класс...
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