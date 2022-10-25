Мостовой – о титулах «Спартака» в 90-х: «Какой России вы чемпионы? Где вы там играли, против кого? Футбола не было»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что доминирование «Зенита» в РПЛ в последние годы нельзя сравнивать с доминированием «Спартака» в 1990-е годы.

«Сравнивать 90‑е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое – страна развалилась, не было ни футбола, ничего. «Спартак» просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами.

Вы помните, что тогда творилось в стране, только в 2000‑х началась какая‑то стабилизация. Сравнивать нынешнее доминирование «Зенита» с тем, что было тогда, я не буду.

Я не понимаю, когда люди хвастаются – я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться.

Что касается «Зенита», то я еще года два назад говорил, что питерцы надолго будут лучшей командой страны с таким составом. При этом если кто‑то получает травму, они могут еще кого‑то купить.

Я всегда удивляюсь, когда жалуются, что кто‑то не играет в «Зените». Ну давайте возьмем Малкома, Вендела, Клаудиньо и Ловрена в «Спартак». Вы думаете в таком раскладе будут играть Пруцев, Умяров и так далее? Конечно, не будут», – сказал Мостовой.