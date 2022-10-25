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  • Мостовой: «Приглашение Абаскаля как было, так и остается непонятным решением «Спартака»

Мостовой: «Приглашение Абаскаля как было, так и остается непонятным решением «Спартака»

25 октября 2022, 21:55
15

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

«До прихода в «Спартак» Абаскаля в нашей стране вообще никто не знал. И не только в России, а даже, думаю, в Испании. Когда я узнал, что он из Испании, то начал расспрашивать о нем, но мне сказали, что не знают, кто это. Для меня приглашение Абаскаля как было, так и остается непонятным решением «Спартака».

Какой европейский клуб может возглавить Абаскаль, если уйдет из «Спартака»? Никакой. Если только агенты его покрутятся, тогда могут какой-то подобрать. Многое сейчас делается за счет агентов, связей и журналистов», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль принял «Спартак» летом.
  • Команда идет на 2-м месте в РПЛ.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (15)
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NewLife
1666725479
Чтобы понимать, надо и меть мозги.
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mihail200606
1666725948
Ну рано пока абаскаля поливать...вроде неплохо команда выглядит...посмотрим к маю
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Persona_non_Grata
1666727071
У Мостового походу критические дни начались )))
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ScarlettOgusania
1666727251
Мост бесится от зависти, что "неизвестный" Абаскаль его "чересчур известного" обскакал на тренерском поприще) а Моста скоро из команды Медиалиги выгонят, поскольку он ни разу не тренер
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DOCTOR PENALTY
1666727576
Согласен с Александром. Не верю в таких тренеров. Он, как и Тедеско, вылез из ниоткуда, туда же и уйдёт. В длинную такие "специалисты" играть не умеют, нынешний успех Спартака - игра на эмоциях, всё постепенно осядет как пыль. Дальше будет разочарование.
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polt
1666731449
Ты тупой?
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Plyash
1666735554
Мостовой,пшёл вон домой...
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шахта Заполярная
1666737310
До прихода Абаскаля ни кто не знал. Теперь и ты знаешь и все знают, а тебя мостовой, я, и не только я , как человека знать не хочу. Футболист был хороший, а как человек дерьмовый.
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Дядя Серёжа
1666750591
Испановед? Бред.
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piligrim1986
1666768510
а кого тренировал мостовой? а?
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