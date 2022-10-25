Мостовой: «Приглашение Абаскаля как было, так и остается непонятным решением «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

«До прихода в «Спартак» Абаскаля в нашей стране вообще никто не знал. И не только в России, а даже, думаю, в Испании. Когда я узнал, что он из Испании, то начал расспрашивать о нем, но мне сказали, что не знают, кто это. Для меня приглашение Абаскаля как было, так и остается непонятным решением «Спартака».

Какой европейский клуб может возглавить Абаскаль, если уйдет из «Спартака»? Никакой. Если только агенты его покрутятся, тогда могут какой-то подобрать. Многое сейчас делается за счет агентов, связей и журналистов», – сказал Мостовой.