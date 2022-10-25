Агент Дивеева отреагировал на новость об интересе четырех итальянских клубов

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в клуб Серии А.

Сообщалось, что в 23-летнем россиянине заинтересованы «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана».

«Интерес клубов Серии А к Игорю был и остаeтся.

Что касается подвижек, то у него сейчас травма – какие могут быть подвижки? Игорь лечится и готовится к работе в основной группе.

Интерес к Дивееву из других европейских лиг тоже есть», – сказал агент.