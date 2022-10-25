Агент Дивеева отреагировал на новость об интересе четырех итальянских клубов

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в клуб Серии А.
Сообщалось, что в 23-летнем россиянине заинтересованы «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана».
«Интерес клубов Серии А к Игорю был и остаeтся.
Что касается подвижек, то у него сейчас травма – какие могут быть подвижки? Игорь лечится и готовится к работе в основной группе.
Интерес к Дивееву из других европейских лиг тоже есть», – сказал агент.
- В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Сейчас футболист восстанавливается после перелома большеберцовой кости.
Источник: «Чемпионат»