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    Сергеев – о 7:0 с «Сочи»: «Зенит» продолжал бы забивать и в равных составах

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал разгром «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

    «Что не так с «Сочи»? Это не меня нужно спрашивать. Мы – «Зенит». Выходим и делаем свою работу: играем, побеждаем. Не могу сказать, что внутри у других команд.

    Сломало ли игру удаление или и без красной карточки могли закончить с таким счeтом? Легче играть, имея на одного игрока больше. Наверное, удаление в какой-то степени повлияло на итоговый результат. Но мы бы продолжали забивать и в равных составах», – сказал Сергеев.

    • «Сочи» играл в меньшинстве с 20-й минуты.
    • «Зенит» – лидер Премьер-лиги.
    • Разница голов +38 – рекордный показатель в истории РПЛ после 14 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      SunnyDay 1 час назад

      8:0 с Оренбурге, 7:0 с Сочи, совпадение..))?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +892

      Untitled-1 2 часа назад

      Да это никто даже не сомневался.

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