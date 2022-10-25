Сергеев – о 7:0 с «Сочи»: «Зенит» продолжал бы забивать и в равных составах

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал разгром «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

«Что не так с «Сочи»? Это не меня нужно спрашивать. Мы – «Зенит». Выходим и делаем свою работу: играем, побеждаем. Не могу сказать, что внутри у других команд.

Сломало ли игру удаление или и без красной карточки могли закончить с таким счeтом? Легче играть, имея на одного игрока больше. Наверное, удаление в какой-то степени повлияло на итоговый результат. Но мы бы продолжали забивать и в равных составах», – сказал Сергеев.