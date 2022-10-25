Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

– Мог ли «Зенит» выйти из группы в плей-офф, если бы сейчас играл в Лиге чемпионов?

– Сложно говорить, потому что мы не играем в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно.