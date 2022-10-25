Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.
– Мог ли «Зенит» выйти из группы в плей-офф, если бы сейчас играл в Лиге чемпионов?
– Сложно говорить, потому что мы не играем в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно.
- В прошлом сезоне «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ и уступил «Бетису» в 1/16 финала ЛЕ.
- До этого клуб из Петербурга дважды подряд занял последнее место в группе ЛЧ.
- В последний раз «Зенит» играл в плей-офф Лиги чемпионов в 2016 году.
- Российские клубы отстранены от еврокубков.
Источник: «Спорт-Экспресс»