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  • Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы»

Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы»

25 октября 2022, 09:18
9

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

– Мог ли «Зенит» выйти из группы в плей-офф, если бы сейчас играл в Лиге чемпионов?

– Сложно говорить, потому что мы не играем в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно.

  • В прошлом сезоне «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ и уступил «Бетису» в 1/16 финала ЛЕ.
  • До этого клуб из Петербурга дважды подряд занял последнее место в группе ЛЧ.
  • В последний раз «Зенит» играл в плей-офф Лиги чемпионов в 2016 году.
  • Российские клубы отстранены от еврокубков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (9)
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Fusballer
1666679107
А Спартак бы вообще Лигу Европы взял, если бы его не дисквалифицировали!
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nik55
1666679708
драли бы как и в прошлые годы
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НикКин
1666679967
Говорят что кур доят и коровы яйца несут
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TOMSON
1666682248
Только ЛЧ бы это показала. Жаль, что в этом году осень без нормального футбола. РПЛ эмоций не вызывает, матчи не то что не ждёшь, бывает узнаешь про игру в момент ее начало.
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Красногорск_Фан
1666683822
Согласен
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шахта Заполярная
1666687361
Конечно лучше, смогли бы биться за третье место в группе.
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ААМ
1666688540
К сожалению, эти слова не проверить.
Ответить
Ahmad11034
1666693492
Когда выступить тогда и поговорите!!!!!!
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Soccerdealer63
1666725824
Эх, если б не эмбарго, АвтоВАЗ бы сейчас лучший в мире автомобиль выпустил!)
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