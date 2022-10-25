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    Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

    – Мог ли «Зенит» выйти из группы в плей-офф, если бы сейчас играл в Лиге чемпионов?

    – Сложно говорить, потому что мы не играем в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно.

    • В прошлом сезоне «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ и уступил «Бетису» в 1/16 финала ЛЕ.
    • До этого клуб из Петербурга дважды подряд занял последнее место в группе ЛЧ.
    • В последний раз «Зенит» играл в плей-офф Лиги чемпионов в 2016 году.
    • Российские клубы отстранены от еврокубков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4608

      ААМ 28 минут назад

      К сожалению, эти слова не проверить.

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      Рейтинг: +1139

      шахта Заполярная 47 минут назад

      Конечно лучше, смогли бы биться за третье место в группе.

      0
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      Рейтинг: +16101

      Barmaleushka 1 час назад

      Как новость про Зенит - сразу клоуны парнокопытные из навозной кучи вылезают .

      1
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      Рейтинг: +5967

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +371

      rac531 1 час назад

      Уверен, что если бы я выступал в ММА, то был одним из лучших бойцов)))))

      1
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      Рейтинг: +5459

      TOMSON 2 часа назад

      Только ЛЧ бы это показала. Жаль, что в этом году осень без нормального футбола. РПЛ эмоций не вызывает, матчи не то что не ждёшь, бывает узнаешь про игру в момент ее начало.

      0
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      Рейтинг: +282

      НикКин 2 часа назад

      Говорят что кур доят и коровы яйца несут

      3
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      Рейтинг: +7681

      nik55 2 часа назад

      драли бы как и в прошлые годы

      3
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      Рейтинг: +15982

      Fusballer 3 часа назад

      А Спартак бы вообще Лигу Европы взял, если бы его не дисквалифицировали!

      4
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      Рейтинг: +69

      dragoff 3 часа назад

      нынешний сенит в ЛЧ нагибали бы у каждого угла.. этот король-то голый

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