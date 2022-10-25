Сергеев – о 7:0 с «Сочи»: «Иногда ничего не надо делать, мячи сами залетают»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

— Со стороны казалось, что вы помнили, что могли побить рекорд и одержать самую крупную победу. Была дополнительная мотивация?

— Никто не думал об этом, потом по ходу игры обсуждали, что получилось забить 7, но перед игрой и во время никто об этом не думал.

— Вы побили рекордную серию «Ротора»: 41 матч подряд забиваете на домашнем стадионе. Как команда остается такой результативной?

— Не знали, что есть такая серия. Мы делаем свою работу, играем для болельщиков, потому что они приходят, смотрят на нас, радуются голам и победам.

— Ваш первый гол получился каким-то необычным, что произошло?

— Прострел. Мяч попал неожиданно в голову — и гол. Иногда ничего не надо делать, мячи сами залетают в ворота.