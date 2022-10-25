Сергеев – о 7:0 с «Сочи»: «Иногда ничего не надо делать, мячи сами залетают»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.
— Со стороны казалось, что вы помнили, что могли побить рекорд и одержать самую крупную победу. Была дополнительная мотивация?
— Никто не думал об этом, потом по ходу игры обсуждали, что получилось забить 7, но перед игрой и во время никто об этом не думал.
— Вы побили рекордную серию «Ротора»: 41 матч подряд забиваете на домашнем стадионе. Как команда остается такой результативной?
— Не знали, что есть такая серия. Мы делаем свою работу, играем для болельщиков, потому что они приходят, смотрят на нас, радуются голам и победам.
— Ваш первый гол получился каким-то необычным, что произошло?
— Прострел. Мяч попал неожиданно в голову — и гол. Иногда ничего не надо делать, мячи сами залетают в ворота.
- Сергеев сделал дубль.
- «Зенит» – лидер Премьер-лиги.
- Отрыв от «Спартака» – 7 очков.