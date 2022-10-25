Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сергеев – о 7:0 с «Сочи»: «Иногда ничего не надо делать, мячи сами залетают»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

    — Со стороны казалось, что вы помнили, что могли побить рекорд и одержать самую крупную победу. Была дополнительная мотивация?

    — Никто не думал об этом, потом по ходу игры обсуждали, что получилось забить 7, но перед игрой и во время никто об этом не думал.

    — Вы побили рекордную серию «Ротора»: 41 матч подряд забиваете на домашнем стадионе. Как команда остается такой результативной?

    — Не знали, что есть такая серия. Мы делаем свою работу, играем для болельщиков, потому что они приходят, смотрят на нас, радуются голам и победам.

    — Ваш первый гол получился каким-то необычным, что произошло?

    — Прострел. Мяч попал неожиданно в голову — и гол. Иногда ничего не надо делать, мячи сами залетают в ворота.

    • Сергеев сделал дубль.
    • «Зенит» – лидер Премьер-лиги.
    • Отрыв от «Спартака» – 7 очков.

    Новости по теме
    Чистяков: «Ровно год назад «Зенит» забил «Спартаку» семь мячей. Счастливая дата»
    Гендиректор «Сочи»: «Будет ли уволен тренер после 0:7 с «Зенитом»? Я бы вас уволил» 1
    Дуглас Сантос считает, что «Зенит» может пройти весь чемпионат без поражений
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15976

      Fusballer 3 секунды назад

      Хороший ответ)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11