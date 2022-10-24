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    Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Сочи» (7:0)

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча 14-го тура РПЛ против «Сочи».

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:0.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате с 7-очковым отрывом.
    • Команда побила 2 рекорда лиги.

    «Многое получалось. Конечно, удаление облегчило нам задачу. Много забили, но за победы и со счетом 1:0, и со счетом 7:0 дается три очка.

    Ребята молодцы, выдержали темп, обостряли и создавали много моментов. Бывает, когда создаем моментов не меньше, но забиваем мало.

    Сегодня молодцы. Уже завтра будем готовиться к следующему матчу.

    Два быстрых мяча всегда облегчают игру. Появляется уверенность, а команде соперника нужно атаковать.

    Чем быстрее забиваешь, тем легче атакующей команде. Одной нужно отыгрываться, и это психологически сложно. Повезло, что игра так сложилась.

    В перерыве говорил о том, что игра не закончилась, нужно показывать то же отношение к делу, играть с первой до последней минуты, чтобы это было на автомате.

    Неважно, какой счет», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2022 22:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17275

      paracetamol 1 час назад

      Быков тоже надо мочить в их стойле!

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