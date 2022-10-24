Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Сочи» (7:0)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:0.

«Зенит» лидирует в чемпионате с 7-очковым отрывом.

Команда побила 2 рекорда лиги.

«Многое получалось. Конечно, удаление облегчило нам задачу. Много забили, но за победы и со счетом 1:0, и со счетом 7:0 дается три очка.

Ребята молодцы, выдержали темп, обостряли и создавали много моментов. Бывает, когда создаем моментов не меньше, но забиваем мало.

Сегодня молодцы. Уже завтра будем готовиться к следующему матчу.

Два быстрых мяча всегда облегчают игру. Появляется уверенность, а команде соперника нужно атаковать.

Чем быстрее забиваешь, тем легче атакующей команде. Одной нужно отыгрываться, и это психологически сложно. Повезло, что игра так сложилась.

В перерыве говорил о том, что игра не закончилась, нужно показывать то же отношение к делу, играть с первой до последней минуты, чтобы это было на автомате.

Неважно, какой счет», – сказал Семак.

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